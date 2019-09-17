Какие дороги перекроют в Алтайском крае в связи с проведением военных учений

- 17 сентября с 20:20 до 23:00 — на автодороге «Баюновские Ключи — Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
- 17 сентября с 20:40 до 23:30 — на автодороге «Баюновские Ключи — Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — аэродром «Лесной»;
- 18 сентября с 23:30 до 01:00 19 сентября — на автодороге «Бобровка — а/д Фирсово-Рассказиха — Рассказиха»;
- 18 сентября с 23:30 до 01:00 19 сентября — на автодороге «Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — Бобровка»;
- 18 сентября с 23:30 до 01:00 19 сентября — на автодороге «Аэродром «Лесной» — а/д Фирсово-Бобровка — Лесное».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.