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Автоновости

Какие дороги перекроют в Алтайском крае в связи с проведением военных учений

В связи с проведением командно-штабных учений «Центр-2019» в Центральном военном округе в Алтайском крае 17 и 18 сентября перекроют несколько участков дорог. Госавтоинспекция сообщает точное время и место ограничений движения для всех видов транспорта.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
altapress.ru
  • 17 сентября с 20:20 до 23:00 — на автодороге «Баюновские Ключи — Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
  • 17 сентября с 20:40 до 23:30 — на автодороге «Баюновские Ключи — Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — аэродром «Лесной»;
  • 18 сентября с 23:30 до 01:00 19 сентября — на автодороге «Бобровка — а/д Фирсово-Рассказиха — Рассказиха»;
  • 18 сентября с 23:30 до 01:00 19 сентября — на автодороге «Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — Бобровка»;
  • 18 сентября с 23:30 до 01:00 19 сентября — на автодороге «Аэродром «Лесной» — а/д Фирсово-Бобровка — Лесное».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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