Инструкция неприменения. Какие лекарства нельзя совмещать с поездкой за рулем

Интернет-портал autonews.ru назвал список лекарственных препаратов, из-за которых водители могут лишиться своих прав. Как оказалось, даже безобидный сироп от кашля оставить вас без возможности управлять машиной и обернется штрафом. Аltapress.ru составил список лекарств, на которые стоит обратить внимание.

Болеть нельзя ехать

Как мы знаем, проверка на алкоголь и наркотики может неприятно закончиться для водителя, особенно, если он и вправду не употреблял ничего такого. Но оказывается, обычное лекарство от простуды, в состав которого входят этанол и вещества, дающие ложноположительную или положительную реакцию на наличие наркотиков, могут убедить сотрудника ДПС.

Попасться очень легко — инспектор ГАИ согласно постановлению правительства РФ № 475 имеет право потребовать у гражданина пройти тест на наличие алкогольного опьянения. С наркотиками немного сложнее — эти тесты может проводить только медицинский работник.

Лекарства. visualhunt.com

Однако существует такая фишка как экспресс-тест. С ним часто возникает очень много проблем, потому что он показывает недостоверные данные. Зато экспресс-тест очень чутко реагирует на остаточные вещества, которые остались в организме после приема лекарственного препарата. Соглашаться на такой тест не обязательно, закон позволяет.

Эксперты autonews.ru называет два самых распространенных «врага» для водителей — кодеин и фенобарбитал. Первый есть не что иное как алкалоид опиума, обладающий расслабляющим и обезболивающим эффектом. Второй — психотропное вещество, входит в состав седативных препаратов. Фенобарбитал присутствует в таких лекарствах как «Корвалол» и «Валокордин». Вещество может находиться в организме до двух недель со дня однократного принятия.

Конечно, перечень лекарственных препаратов, которые могут подпортить репутацию водителю намного шире. И каждый пункт из этого списка способен лишить водителя прав на 1,5−2 года и обернуться штрафом в 30 тыс. рублей согласно статье 12.8 КоАП.

За рулем BMW. CC0

Лекарства , после которых за руль нельзя

В этот список эксперты включили: Тавегил, Супрастин, Кларитин, Телфаст, Терафлю, Фервекс, Форейн, Амиксин, Тизин спрей, Коделак, Терпинкод, Тедеин, Колдрекс найт, Солпадеин, Нурофен плюс, Пенталгин-Н, Кетанов, Спазмалгин, Тетралгин, Андипал, Валидол, Корвалол, Валосердин.

Кроме того к лишению прав могут привести противовирусные, лекарства от головной и зубной боли. Он могут дать ложноположительный тест на метамфетамин и морфины. Известно, что Минздрав разрабатывает официальный перечень препаратов, которые противопоказаны водителям транспортного средства. Но о сроках вступления в силу этого документа пока никто не говорит.

Аптечка первой помощи. Александр Соколов

«Например, Корвалол — это препарат, которого вообще стоит опасаться. А за руль после приема этого лекарства нельзя категорически. В 100 мл субстанции „Корвалола“ содержится 2 грамма фенобарбитала. Никто, конечно, такие дозы по случаю употреблять не будет, но важно понимать, что эта доза вводит обычного человека в коматозное состояние. Кроме того, за рулем надо опасаться и всех спиртсодержащих настоек, будь то сиропы от кашля или боли в горле», — пояснил Сергей Игумнов, руководитель отдела клинической наркологии центра психиатрии и наркологии им. Сербского, профессор и доктор медицинских наук.

Altapress.ru проверил несколько инструкций к препаратам из списка и там действительно «рекомендуется воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление автотранспортом и работа со сложными механизмами)».

Поэтому, уважаемые водители, читайте инструкцию и не садитесь за руль, если приняли лекарство с противопоказаниями к управлению транспортным средством.