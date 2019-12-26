Какие трассы в Алтайском крае остаются закрытыми из-за непогоды

Полностью открыты для движения автодороги:
- Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области,
- Троицкое-Целинное,
- Мартыново-Тогул-Залесово,
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска,
- Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан, с 0+000 до 169+281 км.
Для большегрузного и пассажирского транспорта движение ограничено по дорогам:
- Бийск-Белокуриха, с 6+100 км по 64+163 км,
- Алейск-Чарышское, с 0+000 до 128+000 км, от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе,
- Алейск-Петропавловское-Смоленское, с 0+000 до 60+000 км, от г. Алейска до с. Усть-Пристань,
- Р-256 Чуйский тракт, от Барнаула до Бийска и от Новоалтайска до Бийска.
Для всех видов транспорта движение ограничено по дороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.
На всех трассах задействовано порядка 400 единиц техники.