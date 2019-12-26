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Автоновости

Какие трассы в Алтайском крае остаются закрытыми из-за непогоды

По юго-восточному и северо-восточному и южному направлениям в Алтайском крае наблюдается улучшение дорожной обстановки. В краевом минтрансе рассказали, какие трассы остаются закрытыми для движения.

Пробка на трассе.
Пробка на трассе.
Игорь Руденко / Barnaul22

Полностью открыты для движения автодороги:

  • Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области,
  • Троицкое-Целинное,
  • Мартыново-Тогул-Залесово,
  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска,
  • Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан, с 0+000 до 169+281 км.

Для большегрузного и пассажирского транспорта движение ограничено по дорогам:

  • Бийск-Белокуриха, с 6+100 км по 64+163 км,
  • Алейск-Чарышское, с 0+000 до 128+000 км, от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе,
  • Алейск-Петропавловское-Смоленское, с 0+000 до 60+000 км, от г. Алейска до с. Усть-Пристань,
  • Р-256 Чуйский тракт, от Барнаула до Бийска и от Новоалтайска до Бийска.

Для всех видов транспорта движение ограничено по дороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.

На всех трассах задействовано порядка 400 единиц техники.

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