Какие улицы перекроют 9 мая в Барнауле, и как добраться до центра

Когда и какие улицы перекроют 9 мая в Барнауле

С 8:00 по 09:30 перекроют четную сторону проспекта Строителей от пр. Ленина до пр. Красноармейского.

С 8:00 до 22:30 автомобили не смогут проехать по проспекту Социалистическому от ул. Молодежной до ул. Димитрова.

С 8:00 по 12:30 в обе стороны будет перекрыто движение на проспекте Ленина от пр.Строителей до ул. Чкалова, а с 13:00 до 16:00 — от пр. Строителей до ул. Гоголя.

С 19:00 по 22:30 автомобили не смогут проехать по четной стороне проспекта Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова.

С 14:00 по 23:00 движение будет ограничено на улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского.

Карта перекрытия дорог в Барнауле

Как изменится движение общественного транспорта в Барнауле 9 мая

Движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 организуют по ул.Северо-Западной, пр. Калинина, пр. Космонавтов. Троллейбусный маршрут №1 будет ездить до ост."Шинный завод".

Изменится также движение следующих маршрутов:

№24 — по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина, далее по своему маршруту.

№6 — по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова далее по своим маршрутам.

№29 — по улицам: Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова, Малахова, далее по своему маршруту.

Во время перекрытия проспекта Ленина троллейбусы №1 и 7 также поедут до остановки "пл. Победы".

Когда будет проблематично доехать до центра и Речного вокзала?

С 8:00 до 9:30 автобусы, которые едут от Нового рынка до вокзала или пл. Спартака, поедут по следующему маршруту:

Улицы Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, пр. Красноармейский, далее по своим маршрутам. В обратном направлении — по маршрутам. Поэтому добраться до пр. Ленина в это время придется пешком с Красноармейского.

С 8:00 до 12:30, а после с 13:00 до 16:00 до Речного вокзала автобусы не будут ездить по пр. Ленину. Движение организуют по следующему маршруту:

от пл.Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул.Советской, пр. Комсомольскому, ул.Партизанской, пр. Ленина, далее по своим маршрутам.

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