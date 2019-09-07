Какие улицы перекроют на День города 2019 в Барнауле. Карта

В Барнауле 7 сентября в связи с празднованием 289-го дня рождения города перекроют несколько улиц. Из-за этого изменится схема движения автобусов и троллейбусов.

Где и во сколько перекроют улицы в Барнауле?

7 сентября площадь Сахарова перекроют с 8:00 до 22:30.

Автомобилисты также не смогут проехать по проспекту Ленина на отрезке от пл. Октября до ул. Никитина с 9:00 до 19:00. Нечетную сторону проспекта (от улицы Молодежной до улицы Димитрова) откроют для транспорта только в 21:00.

На четной стороне пр. Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухова движение будет закрыто с 19:00 до 23:00.

Также автомобили не смогут проехать по улице Георгия Исакова в районе площади Мира с 14:00 до 22:30.

Как будут ездить автобусы и троллейбусы?

Из-за перекрытия проспекта Ленина троллейбусы в течение дня будут ездить до площади Победы, а автобусы — через проспекты Комсомольский, Красноармейский.

Подробнее о маршрутах Автобусы № 1 , 10 , 24 , 25 , 29 , 35 , 53 , 109 , 109оп , 144 будут ездить по следующей схеме: … пр. Ленина — ул. Никитина — пр. Комсомольский — ул. Советская , далее — по маршрутам , в обратном направлении… пр. Ленина ( пр. Калинина) — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Никитина — пр. Ленина , далее — по маршрутам.

10 24 25 29 35 53 109 109оп 144 будут ездить по следующей схеме: … пр. Ленина — ул. Никитина — пр. Комсомольский — ул. Советская далее — по маршрутам в обратном направлении… пр. Ленина пр. Калинина) — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Никитина — пр. Ленина далее — по маршрутам. Движение автобусов № 19 , 20 , 27 , 55 , 110 будет организовано по следующей схеме: … пл. Спартака ( ЛДП «Спартак — 2») — пр. Красноармейский — пр. Строителей , далее — по маршрутам , в обратном направлении: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — пл. Спартака ( ЛДП «Спартак — 2»).

20 27 55 110 будет организовано по следующей схеме: … пл. Спартака ЛДП «Спартак — 2») — пр. Красноармейский — пр. Строителей далее — по маршрутам в обратном направлении: …пр. Строителей — пр. Красноармейский — пл. Спартака ЛДП «Спартак — 2»). Маршрутное такси № 6 будет организовано по следующей схеме: ул. Анатолия — пр. Комсомольский — ул. Советская — пр. Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Анатолия.

далее — по маршруту в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Советская — пр. Комсомольский — ул. Анатолия. «Маршрутка» № 41 будет ездить по следующей схеме: …пр. Ленина — пр. Строителей — пр. Красноармейский — ул. Партизанская , далее — по маршруту , в обратном направлении: …ул.Партизанская — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина , далее — по маршруту.

Автобусы, маршрут который идет мимо парка «Солнечный ветер» на проспекте Ленина, 7 сентября поедут через проспекты Калинина и Космонавтов. Это связано с перекрытием участка проспекта Ленина между улицами Чеглецова и Петра Сухова.

Подробнее о маршрутах Общественный транспорт № 1 , № 32 , № 35 , № 41 , № 50 , № 57 , № 58 , № 76 будет ездить по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Северо Западная — пр. Калинина — малая проезжая часть пр. Космонавтов — пр. Ленина , далее — по маршрутам , в обратном направлении — по маршрутам.

№ 32 № 35 № 41 № 50 № 57 № 58 № 76 будет ездить по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Северо Западная — пр. Калинина — малая проезжая часть пр. Космонавтов — пр. Ленина далее — по маршрутам в обратном направлении — по маршрутам. Автобусы № 25 , № 29 поедут по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту.

№ 29 поедут по следующей схеме: …пр. Ленина — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов далее — по маршруту в обратном направлении — по маршруту. Троллейбусы № 1 будут ездить от конечного пункта «Барнаульский зоопарк» до троллейбусного депо.

Из-за перекрытия Георгия Исакова схемы движения изменят только три маршрутных автобуса — № 24, 29, 6.