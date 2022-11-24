24 ноября
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Автоновости

Каков новый «Москвич 3» и на что он похож — разбор altapress.ru

Автомобильный завод «Москвич» (ранее предприятие Renault) объявил о начале серийного производства кроссовера «Москвич 3» 23 ноября. Похож ли новый автомобиль на своего предшественника и что у него под капотом — в разборе altapress.ru.

"Москвич 3"
"Москвич 3"
Wikimedia Commons
1
Что за автомобиль «Москвич 3»?

«Москвич 3» — это компактный переднеприводный кроссовер. Его длинна — 4410 мм, ширина — 1800 мм и высота — 1660 мм. Он весит 1440 кг.

«Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором и автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической КПП.

К слову, многие характеристики ему достались от китайской коллеги. А именно «Москвич 3» — перелицованная версия JAC JS4.

&quot;Москвич 3&quot;
«Москвич 3»
Wikimedia Commons
Москвич 2150. Экспериментальная модель 1972 года.
Москвич 2150. Экспериментальная модель 1972 года.
cont. ws
2
Почему именно «Москвич»?

Владельцы бывшего предприятия концерна Renault взяли ориентировку на исторический отечественный бренд.

От названий «Калина» или «Камри» отказались и предпочли «Москвич».

3
Что значит цифра «3»?

Это цифровой код. Он указывает на размер машины и ее старшинство в семействе. Так «тройка» указывает на то, что автомобиль — кроссовер.

«КП» предполагает, что 4 и 5 могут быть внедорожниками, 1 — малолитражкой, а 2 — седаном и хэтчбеком.

&quot;Москвич&quot;
«Москвич»
Екатерина Овчинникова
4
Когда автомобиль поступит в продажу и сколько будет стоить?

Дилерская сеть «Москвич» начнет продавать новый кроссовер в марте 2023 года, сообщили в Минпромторге.

По информации РИА Новости, цена «Москвича-3» может составить около 1,6−2 млн рублей.

В издании отметили, что стоимость может быть еще ниже, так как автомобиль включен в программу льготного автокредитования.

&quot;Москвич 3&quot;
«Москвич 3»
Wikimedia Commons
5
Правда, что будет электромобиль?

Да, завод собирается выпустить электрическую версию кроссовера «е3». Его выпустят в том же году, что и «Москвич 3».

Электрический «Москвич 3е» будет скопирован с китайского электромобиля JAC iEVs4.

У него будет электромотор мощностью 68 лошадиных сил, батарея 55 кВт.ч. и запас хода 410 км.

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