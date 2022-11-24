«Москвич 3» — это компактный переднеприводный кроссовер. Его длинна — 4410 мм, ширина — 1800 мм и высота — 1660 мм. Он весит 1440 кг.
«Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором и автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической КПП.
К слову, многие характеристики ему достались от китайской коллеги. А именно «Москвич 3» — перелицованная версия JAC JS4.
Владельцы бывшего предприятия концерна Renault взяли ориентировку на исторический отечественный бренд.
От названий «Калина» или «Камри» отказались и предпочли «Москвич».
Это цифровой код. Он указывает на размер машины и ее старшинство в семействе. Так «тройка» указывает на то, что автомобиль — кроссовер.
«КП» предполагает, что 4 и 5 могут быть внедорожниками, 1 — малолитражкой, а 2 — седаном и хэтчбеком.
Дилерская сеть «Москвич» начнет продавать новый кроссовер в марте 2023 года, сообщили в Минпромторге.
По информации РИА Новости, цена «Москвича-3» может составить около 1,6−2 млн рублей.
В издании отметили, что стоимость может быть еще ниже, так как автомобиль включен в программу льготного автокредитования.
Да, завод собирается выпустить электрическую версию кроссовера «е3». Его выпустят в том же году, что и «Москвич 3».
Электрический «Москвич 3е» будет скопирован с китайского электромобиля JAC iEVs4.
У него будет электромотор мощностью 68 лошадиных сил, батарея 55 кВт.ч. и запас хода 410 км.