3

Что значит цифра «3»?

Это цифровой код. Он указывает на размер машины и ее старшинство в семействе. Так «тройка» указывает на то, что автомобиль — кроссовер.

«КП» предполагает, что 4 и 5 могут быть внедорожниками, 1 — малолитражкой, а 2 — седаном и хэтчбеком.