КамАЗ с рабочими упал с обрыва в Кузбассе. Погибли шесть человек

Авария произошла в 100 км от Междуреченска на технологической дороге разреза Распадский. КамАЗ упал с высоты 8−10 метров. Причины ДТП устанавливаются.
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8 февраля в Кемеровской области перевернулся КамАЗ, перевозивший рабочих к угольному разрезу. Машина упала с обрыва. Погибли шесть человек, еще 16 получили травмы, сообщает Газета.ru.
Авария произошла в 100 км от Междуреченска на технологической дороге разреза Распадский. КамАЗ упал с высоты 8−10 метров. Причины ДТП устанавливаются.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter