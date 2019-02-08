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Автоновости

КамАЗ с рабочими упал с обрыва в Кузбассе. Погибли шесть человек

8 февраля в Кемеровской области перевернулся КамАЗ, перевозивший рабочих к угольному разрезу. Машина упала с обрыва. Погибли шесть человек, еще 16 получили травмы, сообщает Газета.ru.

В Кемеровской области с обрыва упал КамАЗ, перевозивший рабочих. 6 человек погибли. 8 февраля 2019 года.
В Кемеровской области с обрыва упал КамАЗ, перевозивший рабочих. 6 человек погибли. 8 февраля 2019 года.
vk.com/mzk_love

Авария произошла в 100 км от Междуреченска на технологической дороге разреза Распадский. КамАЗ упал с высоты 8−10 метров. Причины ДТП устанавливаются.

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