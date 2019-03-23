Камера сняла, как автомобиль чуть не сбил ребенка в Барнауле

В Барнауле 22 марта ребенок едва не попал под колеса автомобиля. Запись с видеорегистратора разместили в группе «Барнаул 22».

Скриншот с видео в vk.com/barneos22, Alex Khvostyak

На кадрах видно, как на дорогу перед ехавшей машиной неожиданно выходит ребенок. Автомобилист успел остановиться и пешеход не пострадал.

Пользователи призывают водителей быть внимательными, а пешеходам советуют переходить, а не перебегать дорогу.