Камера сняла, как автомобиль чуть не сбил ребенка в Барнауле

На кадрах видно, как на дорогу перед ехавшей машиной неожиданно выходит ребенок. Автомобилист успел остановиться и пешеход не пострадал.
Пользователи призывают водителей быть внимательными, а пешеходам советуют переходить, а не перебегать дорогу.
В Барнауле 22 марта ребенок едва не попал под колеса автомобиля. Запись с видеорегистратора разместили в группе «Барнаул 22».
На кадрах видно, как на дорогу перед ехавшей машиной неожиданно выходит ребенок. Автомобилист успел остановиться и пешеход не пострадал.
Пользователи призывают водителей быть внимательными, а пешеходам советуют переходить, а не перебегать дорогу.
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