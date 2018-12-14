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Камера сняла, как в Камне-на-Оби автомобиль на скорости влетел в толпу у остановки

В Камне-на-Оби утром 14 декабря автомобиль Toyota врезался в людей, которые стояли у остановки. По предварительной информации, пострадали 6 человек. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Камне-на-Оби 14 декабря.
ДТП в Камне-на-Оби 14 декабря.
"Каменские известия",izvestiy-kamen.ru

ДТП произошло в 11:41 у остановки «ЦРБ» на улице Гоголя, 89. По предварительным данным, 63-летний водитель Toyota Sprinter не справился с управлением и врезался в толпу людей. Пострадали 6 человек, госпитализация не потребовалась.

Одна из очевидцев аварии рассказала, что перед столкновением автомобиль «кидало в разные стороны, с одной стороны проезжей части на другую», пишут «Каменские известия».

Водитель тут же выбежал из машины и стал кричать: «Все живы?». Он трогал всех сбитых, проверяя живы они или нет. В этот момент я заметила на дороге чью-то обувь, остановка с обратной стороны была в крови. Проезжающие мимо автомобили тормозили, — говорит свидетельница аварии.

По словам женщины, пострадавшие — молодые люди.

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