Камеры на российских дорогах будут штрафовать водителей без ОСАГО

С первого квартала 2020 года начнут штрафовать водителей без полиса ОСАГО, которых вычислят камеры, сообщают РИА Новости.

Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал о новой технологии в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Камеры уже умеют вычислять недобросовестных водителей без полиса ОСАГО. На данный момент 5,5 тысяч уведомлений о нарушениях разосланы автовладельцам.

С января 2020 года уведомления превратятся в штрафы — они сформируются камерами автоматически за выезд на дорогу без полиса.

Власти считают, что это поможет сократить количество водителей, не застраховавших свою ответственность как владельцев автотранспортного средства.

В 2019 году штраф за езду без оформленной страховки составляет 800 рублей.