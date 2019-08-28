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28 августа
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Автоновости

Камеры на российских дорогах будут штрафовать водителей без ОСАГО

С первого квартала 2020 года начнут штрафовать водителей без полиса ОСАГО, которых вычислят камеры, сообщают РИА Новости.

Камеры фиксации нарушений ПДД.
Камеры фиксации нарушений ПДД.
СС0

Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал о новой технологии в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Камеры уже умеют вычислять недобросовестных водителей без полиса ОСАГО. На данный момент 5,5 тысяч уведомлений о нарушениях разосланы автовладельцам.

С января 2020 года уведомления превратятся в штрафы — они сформируются камерами автоматически за выезд на дорогу без полиса.

Власти считают, что это поможет сократить количество водителей, не застраховавших свою ответственность как владельцев автотранспортного средства.

В 2019 году штраф за езду без оформленной страховки составляет 800 рублей.

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