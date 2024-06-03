Карету на четырех колесах продают в Москве за 990 тыс. рублей

Лимузин-карета на базе Dodge Ram 1500 продается в Москве за 990 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Лимузин-карета на базе Dodge Ram 1500 – это уникальный автомобиль, который сочетает в себе комфорт и роскошь лимузина с мощью и функциональностью пикапа.

Особенности конструкции:

Лимузин-карета представляет собой удлиненную версию пикапа Dodge Ram 1500.

Лимузин имеет семь посадочных мест.

Автомобиль оснащен мощным двигателем, что обеспечивает ему отличную динамику и проходимость.

Подвеска автомобиля адаптирована для комфортной езды по дорогам любого качества.

Лимузин-карета. «Авито»

Преимущества:

Универсальность: лимузин-карета подходит как для деловых поездок, так и для торжественных мероприятий.

Комфорт: просторный салон и удобные сиденья обеспечивают пассажирам максимальный комфорт.

Мощность: мощный двигатель позволяет автомобилю легко преодолевать любые препятствия.

Надежность: пикап Dodge Ram 1500 известен своей надежностью и долговечностью.

Лимузин-карета на базе Dodge Ram 1500 – это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, роскошь и мощность. Этот автомобиль идеально подходит для свадеб, корпоративных вечеринок и других торжественных событий.

Однако стоит учесть, что его обслуживание и ремонт могут потребовать дополнительных затрат. Также стоит помнить, что лимузин-карета имеет большие габариты, что может затруднить парковку и маневрирование в городских условиях.

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