3 июня
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Автоновости

Карету на четырех колесах продают в Москве за 990 тыс. рублей

Лимузин-карета на базе Dodge Ram 1500 продается в Москве за 990 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Лимузин-карета.
Лимузин-карета.
«Авито»

Лимузин-карета на базе Dodge Ram 1500 – это уникальный автомобиль, который сочетает в себе комфорт и роскошь лимузина с мощью и функциональностью пикапа.

Особенности конструкции:

  • Лимузин-карета представляет собой удлиненную версию пикапа Dodge Ram 1500.
  • Лимузин имеет семь посадочных мест.
  • Автомобиль оснащен мощным двигателем, что обеспечивает ему отличную динамику и проходимость.
  • Подвеска автомобиля адаптирована для комфортной езды по дорогам любого качества.
Лимузин-карета.
Лимузин-карета.
«Авито»

Преимущества:

  • Универсальность: лимузин-карета подходит как для деловых поездок, так и для торжественных мероприятий.
  • Комфорт: просторный салон и удобные сиденья обеспечивают пассажирам максимальный комфорт.
  • Мощность: мощный двигатель позволяет автомобилю легко преодолевать любые препятствия.
  • Надежность: пикап Dodge Ram 1500 известен своей надежностью и долговечностью.

Лимузин-карета на базе Dodge Ram 1500 – это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, роскошь и мощность. Этот автомобиль идеально подходит для свадеб, корпоративных вечеринок и других торжественных событий.

Однако стоит учесть, что его обслуживание и ремонт могут потребовать дополнительных затрат. Также стоит помнить, что лимузин-карета имеет большие габариты, что может затруднить парковку и маневрирование в городских условиях.

Ранее сообщалось, что в Сибири продают 64-летний правительственный Jaguar за 11,5 млн рублей.

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