Какие улицы в Барнауле перекроют из-за новогодних праздников

Движение ограничат на следующих участках:
- с 15 до 19 часов на улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (пл.Мира),
- с 17 до 18 по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (ДК «Трансмаш»).
Также остается закрытыми для транспорта участок проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина и подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21).
Движение автобусов организуют по специальным маршрутам в объезд перекрытых участков. Схему можно посмотреть здесь. Или на карте (красным цветом обозначены участки перекрытия):