Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
128

Какие улицы в Барнауле перекроют из-за новогодних праздников

В Барнауле 29 декабря временно запретят проезд вблизи мест проведения новогодних праздников в Ленинском и Октябрьском районах, пишет официальный сайт города.

Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.
Новогодняя елка в Барнауле на площади Сахарова.
Евгения Родочинская

Движение ограничат на следующих участках:

  • с 15 до 19 часов на улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (пл.Мира),
  • с 17 до 18 по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (ДК «Трансмаш»).

Также остается закрытыми для транспорта участок проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина и подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21).

Движение автобусов организуют по специальным маршрутам в объезд перекрытых участков. Схему можно посмотреть здесь. Или на карте (красным цветом обозначены участки перекрытия):

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость