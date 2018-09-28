Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2019 году

В 2019 году проспект Ленина в Барнауле ждет масштабный ремонт: на всем его протяжении старый асфальт заменят на новый. Также власти хотят достроить дорогу по ул. Попова в сторону промзоны. Об этом рассказали на пресс-конференции в региональном Минстройтрансе.

В предварительный план ремонта дорог на 2019 год также внесли участки улиц Аванесова, Антона Петрова, Шукшина, Ткацкой, Георгия Исакова, Пролетарской, Мамонтова, проспекта Комсомольского и других. Подробнее можно посмотреть на карте ниже. Синим отмечены участки, где предполагается строительство, красным — ремонт.

Как отметили в Минстройтрансе, эти планы пока предварительные. Их могут скорректировать после того, как федеральные власти подтвердят, какую сумму доведут до региона.

Пока ожидается, что в дороги барнаульской агломерации (краевая столица, Новоалтайск и региональные трассы в радиусе 50 км) в 2019 году вложат 1,4 млрд рублей. Из них 680 млн придет из федеральной казны. На эти деньги удастся привести в порядок 100 км и построить или реконструировать еще 5.

Ремонт дороги. Анна Зайкова

Предполагается, что в план войдут 34 улицы в Барнауле, 9 в Новоалтайске (Южсиба, Октябренок, Коммунистическая, Космонавтов, Прудская, Пушкинская и другие) и 4 трассы регионального значения.

БКД больше не будет. Чем ее заменят?

В 2017 и 2018 годах в Барнауле прошла беспрецедентная ремонтная кампания. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги (БКД) в барнаульскую агломерацию вложили 2,9 млрд рублей. В Барнауле обновили асфальт на 77 участках — в основном на оживленных магистралях. В результате доля соответствующих нормативам дорог в краевой столице за два года увеличилась с 44 до 64%.

Также перед властями стоит задача в два раза снизить число очагов аварийности — участков до 200 метров, где в течение года произошло три однотипных ДТП с пострадавшими (или 5 таких аварий, но разного вида). Если в 2016 году их было 60, то по итогам текущего должно остаться не более 30.

Ранее предполагалось, что если этот показатель удастся выполнить, то агломерация попадет во второй этап БКД и получит федеральное финансирование до 2025 года. При этом деньги можно будет тратить не только на ремонт (как на первом этапе), но и на реконструкцию и строительство.

Ремонт дороги. barnaul.org

В мае президент РФ Владимир Путин дал новые указы, в том числе потребовал к 2024 году привести к нормативу не менее 50% региональных дорог, в два раза сократить число очагов аварийности и снизить смертность в 3,5 раза. Чтобы выполнить это поручение, чиновники подготовили новую программу — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Она похожа на БКД, но несколько шире.

При этом федеральные власти расширили число агломераций. Таким образом в программу попал Бийск. Он тоже получит федеральные деньги и должен будет софинансировать 11% ремонта из городского бюджета. Также по принципу БКД и БКДА власти организуют работу в рубцовской агломерации. В нее будут ежегодно вкладывать не менее 100 млн рублей. Об этом сообщил начальник транспортного управления Минстройтранса Дмитрий Коровин. Всего на все три агломерации в 2019 году ожидается 1,8 млрд рублей, сообщил он.