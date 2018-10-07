Казахстан объявил о строительстве новой дороги на российский Алтай

Консул рассказал об этом на встрече с главой Республики Алтай Александром Бердниковым. Дорога соединит этот регион с Восточно-Казахстанской областью.
Александр Бердников,
глава РА:
В начале ноября состоится очередная встреча глав наших государств, главной темой которой станет обсуждение сотрудничества в сфере туризма. В Республике Алтай это направление является одним из ведущих, в прошлом году мы приняли более 2 миллионов гостей, и их число постоянно растет. После строительства дороги на Казахстан, которое сейчас обсуждается на самом высоком уровне, наше взаимодействие в этом и других аспектах будет усилено.
Восточно-Казахстанская область — это промышленный регион. В свою очередь, у нас налажено производство мяса, молока, другой экологически чистой продукции. Строительство дороги откроет для наших территорий самые широкие перспективы для взаимодействия в этой и других отраслях.
Казахстанский консул выразил уверенность, что Горный Алтай, где сохранились первозданные уголки дикой природы, востребован у туристов из Казахстана. Он подчеркнул, что дорога между Республикой Алтай и Восточно-Казахстанской областью позволит не только нарастить турпоток между территориями, но и будет способствовать развитию торгово-экономических отношений в целом.