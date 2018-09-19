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Разбор. Почему в Алтайском крае разрушается сеть региональных трасс

В Алтайском крае не хватает денег на поддержание сети автомобильных трасс регионального значения, поэтому они продолжают разрушаться, заявила председатель краевого профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Екатерина Овсянкина. Рассказываем, почему возникла такая ситуация.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Иван Кузьмин
1. Почему одни трассы в регионе хорошие, а другие — убитые?

В Алтайском крае в достойном состоянии находятся две федеральные трассы — Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул-Рубцовск-Казахстан». На их обслуживание и ремонт деньги Москва выделяет столько денег, сколько нужно.

Остальные трассы принадлежат краю. Их финансируют из краевого дорожного фонда (составная часть бюджета региона). В 2018 году на них выделили 6 млрд рублей. 2,5 млрд из этой суммы потратили на ремонт, еще столько же — на содержание. Но это всего лишь 16% и 14% соответственно от тех сумм, которые требуются по нормативам.

2. Почему денег не хватает?

1. Дорог очень много. В Алтайском крае самая большая в стране протяженность дорог регионального или межмуниципального значения — 16,1 тыс. км. Из них 14,4 тыс. — асфальтированные.

2. Сократился основной источник пополнения краевого дорожного фонда — топливные акцизы, заложенные в цену бензина и ДТ. Эти поступления регионам урезали: если в 2016 году в краевой дорожный фонд поступало 88% от собранных здесь акцизов, то в 2018 году эта доля упала до 57%.

Ремонт дороги по технологии &quot;Новачип&quot;
Ремонт дороги по технологии «Новачип»
Иван Кузьмин

3. Местные власти не могут направить весь краевой дорожный фонд на региональные дороги. Из этого котла они софинансируют разные федеральные программы. Например, на замену асфальта в Барнауле и пригородах по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) из краевого дорожного фонда за два года выделили 1,2 млрд рублей. Получается, что в краевой столице дороги стали значительно лучше в том числе за счет того, что меньше досталось краевым трассам.

4. Помимо трасс в Алтайском крае еще 38,7 тыс км дорог в городах, райцентрах и других населенных пунктах. Их содержат муниципалитеты, но у них денег хронически не хватает. Поэтому краевые власти дают им субсидии из дорожного фонда — опять же жертвуя региональными трассами.

3. Сколько нужно денег, чтобы исправить ситуацию?

По статистике Росстата, 49% краевых дорог находятся в нормативном состоянии. Но это не так. Как объясняют в региональном минстройтрансе, эту цифру получили во время диагностики 500−600 км дорог. Выяснилось, что реально нормативам соответствует 38% дорог.

Основную сеть дорог в крае построили в 1980-е годы. Асфальт на них отслужил по два и более межремонтных срока. Нужно отремонтировать 9,7 тыс. км. На это требуется более 10 млрд рублей.

Ремонт дороги &quot;Белоярск-Заринск&quot;
Ремонт дороги «Белоярск-Заринск»
Иван Кузьмин

Также деньги нужны на то, чтобы выполнить новые майские указы Путина. Он потребовал к 2024 году привести к нормативу не менее 50% региональных дорог, в два раза сократить число очагов аварийности и снизить смертность в 3,5 раза.

Чтобы выполнить эти показатели, Алтайскому краю необходимо дополнительно получать 6−7 млрд рублей. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко в августе доложил президенту.

4. Если денег не дадут?

Тогда регионы (не только Алтайский край, но и многие другие) сорвут выполнение путинского указа, считает Екатерина Овсянкина.

Екатерина Овсянкина,
председатель краевого профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства:

Если ситуация не изменится, региону не хватит денег на текущее содержание гарантийных дорог. Кроме того, нельзя забывать, что 267 населенных пунктов Алтайского края до сих пор не имеют круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Мы должны не только ремонтировать, но и строить дороги.

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