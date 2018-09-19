Разбор. Почему в Алтайском крае разрушается сеть региональных трасс

2. Почему денег не хватает?

1. Дорог очень много. В Алтайском крае самая большая в стране протяженность дорог регионального или межмуниципального значения — 16,1 тыс. км. Из них 14,4 тыс. — асфальтированные.

2. Сократился основной источник пополнения краевого дорожного фонда — топливные акцизы, заложенные в цену бензина и ДТ. Эти поступления регионам урезали: если в 2016 году в краевой дорожный фонд поступало 88% от собранных здесь акцизов, то в 2018 году эта доля упала до 57%.

Ремонт дороги по технологии «Новачип» Иван Кузьмин

3. Местные власти не могут направить весь краевой дорожный фонд на региональные дороги. Из этого котла они софинансируют разные федеральные программы. Например, на замену асфальта в Барнауле и пригородах по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) из краевого дорожного фонда за два года выделили 1,2 млрд рублей. Получается, что в краевой столице дороги стали значительно лучше в том числе за счет того, что меньше досталось краевым трассам.

4. Помимо трасс в Алтайском крае еще 38,7 тыс км дорог в городах, райцентрах и других населенных пунктах. Их содержат муниципалитеты, но у них денег хронически не хватает. Поэтому краевые власти дают им субсидии из дорожного фонда — опять же жертвуя региональными трассами.