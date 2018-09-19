Разбор. Почему в Алтайском крае разрушается сеть региональных трасс

В Алтайском крае в достойном состоянии находятся две федеральные трассы — Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул-Рубцовск-Казахстан». На их обслуживание и ремонт деньги Москва выделяет столько денег, сколько нужно.
Остальные трассы принадлежат краю. Их финансируют из краевого дорожного фонда (составная часть бюджета региона). В 2018 году на них выделили 6 млрд рублей. 2,5 млрд из этой суммы потратили на ремонт, еще столько же — на содержание. Но это всего лишь 16% и 14% соответственно от тех сумм, которые требуются по нормативам.
1. Дорог очень много. В Алтайском крае самая большая в стране протяженность дорог регионального или межмуниципального значения — 16,1 тыс. км. Из них 14,4 тыс. — асфальтированные.
2. Сократился основной источник пополнения краевого дорожного фонда — топливные акцизы, заложенные в цену бензина и ДТ. Эти поступления регионам урезали: если в 2016 году в краевой дорожный фонд поступало 88% от собранных здесь акцизов, то в 2018 году эта доля упала до 57%.
3. Местные власти не могут направить весь краевой дорожный фонд на региональные дороги. Из этого котла они софинансируют разные федеральные программы. Например, на замену асфальта в Барнауле и пригородах по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) из краевого дорожного фонда за два года выделили 1,2 млрд рублей. Получается, что в краевой столице дороги стали значительно лучше в том числе за счет того, что меньше досталось краевым трассам.
4. Помимо трасс в Алтайском крае еще 38,7 тыс км дорог в городах, райцентрах и других населенных пунктах. Их содержат муниципалитеты, но у них денег хронически не хватает. Поэтому краевые власти дают им субсидии из дорожного фонда — опять же жертвуя региональными трассами.
По статистике Росстата, 49% краевых дорог находятся в нормативном состоянии. Но это не так. Как объясняют в региональном минстройтрансе, эту цифру получили во время диагностики 500−600 км дорог. Выяснилось, что реально нормативам соответствует 38% дорог.
Основную сеть дорог в крае построили в 1980-е годы. Асфальт на них отслужил по два и более межремонтных срока. Нужно отремонтировать 9,7 тыс. км. На это требуется более 10 млрд рублей.
Также деньги нужны на то, чтобы выполнить новые майские указы Путина. Он потребовал к 2024 году привести к нормативу не менее 50% региональных дорог, в два раза сократить число очагов аварийности и снизить смертность в 3,5 раза.
Чтобы выполнить эти показатели, Алтайскому краю необходимо дополнительно получать 6−7 млрд рублей. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко в августе доложил президенту.
Тогда регионы (не только Алтайский край, но и многие другие) сорвут выполнение путинского указа, считает Екатерина Овсянкина.
Екатерина Овсянкина,
председатель краевого профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства:
Если ситуация не изменится, региону не хватит денег на текущее содержание гарантийных дорог. Кроме того, нельзя забывать, что 267 населенных пунктов Алтайского края до сих пор не имеют круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Мы должны не только ремонтировать, но и строить дороги.