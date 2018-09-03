Томенко рассказал, на что попросил деньги у Путина

Врио губернатора Виктор Томенко попросил у президента Владимира Путина финансовую помощь на ремонт дорог и взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта, достройку художественного музея и покупку дорогого медоборудования. Подробности встречи с главой государства Виктор Томенко рассказал журналистам 3 сентября.

Томенко встретился с Путиным 31 августа. Глава региона рассказал об основных проблемах края. Однако официальная стенограмма встречи закончилась, когда президент предложил обсудить конкретные вопросы. Томенко рассказал, о чем шла речь.

Он попросил главу государства оказать финансовую помощь в нескольких самых острых вопросах.

1. Ремонт региональных дорог

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Я объяснил президенту, что у нас в этом вопрос ситуация необычная. Он выбивается из привычного ряда проблем, которые свойственны любому региону. Здесь нам надо предпринять особые усилия, поэтому нужно увеличение целевой поддержки по стороны федерального правительства.

Сегодня на эти цели тратится около 6 млрд рублей в год. Эту сумму, уверен Томенко, нужно увеличивать кратно. Он попросил у президента ее удвоить. По словам врио, глава государства дал соответствующее поручение Минтрансу рассмотреть такую возможность. На эту поддержку, говорит Томенко, мы можем рассчитывать.

2. Достройка художественного музея в Барнауле.

Работы на нем начали еще в 2012 году, но по целому ряду причин культурный объект в центре Барнаула так и стоит недостроенным. Средства, о которых Томенко просил президента, предназначены для покупки оборудования для организации выставок и хранения фондов. Речь идет примерно о 300 млн рублей.

3. Приобретение медицинского оборудования

Речь шла о покупке аппаратов МРТ, КТ, ангиографов. Это позволит увеличить на 14%, или на 20 тыс. единиц, число проводимых обследований. Оборудование закупят в краевые учреждения. На это потребуется около 300 млн рублей.

4. Реконструкция ВПП , рулежки и перрона в барнаульском аэропорту

Они требуют серьезных работ, считает Томенко. Путин поручил Минстрансу рассмотреть возможность включения этого объекта, наряду с другими аэропортами Сибири, в комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, который рассчитан до 2024 года с началом работ уже в 2019 году.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Там большой объем предпроектных, проектных работ. Но начинать уже надо. Чем дальше мы откладываем начало даже этого этапа, тем дальше откладываем старт самой реконструкции.

На реконструкцию инфраструктуры аэропорта потребуется около 4 млрд рублей. Но сейчас, подчеркнул врио, первоочередная задача — просто войти в федеральную программу, начать проектные работы.