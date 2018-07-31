На музей-долгострой в Барнауле потребуется 1,2 млрд рублей

Краевые власти планируют возобновить строительство Краевого художественного музея осенью 2018 года. Как пояснил altapress.ru Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования Минстройтранса, в августе пройдут аукционы по выбору подрядчиков.

По оценке крайадминистрации, в 2017 году Государственный художественный музей построили на 50%. Для сдачи музея под ключ, включая покупку необходимого оборудования, потребуется около 1,2 млрд рублей.

Игорь Спивак пояснил, что работу на объекте организуют по новому проекту. Его пришлось разработать после того, как предыдущий подрядчик «СтройГАЗ» остановил работы. Здание не было законсервировано, поэтому начало разрушаться. Также комиссия обнаружила, что строители некачественно выполнили некоторые работы.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года. Анна Зайкова.

Когда и почему заморозили строительство музея

В январе 2012 года власти края заявили, что государственный художественный музей необходимо реставрировать. Экспертиза установила: здание не подлежит восстановлению из-за ветхости конструкций. Его снесли, а на его месте начали строить новое, внешне похожее на старое.

Общая площадь здания увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м. Из них площадь под экспозиции — более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища — более 1,2 тыс. кв. м.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года. Анна Зайкова.

За строительство взялась компания «СтройГАЗ», которая на тот момент имела самый мощный портфель госзаказов. Однако в 2016 году крайадминистрация расторгла контракт со «СтройГАЗом», который вошел в процедуру банкротства. В результате строительство остановилось. В 2017 году состоялся новый аукцион. Победителем стала компания «Селф» Нодара Шонии, которая также наращивает портфель госзаказов (сейчас строит две школы в новостройках и театр кукол «Сказка»).