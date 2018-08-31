«Некому лечить, некому учить»: Путин встретился с Томенко

Глава государства поинтересовался, как себя чувствует Томенко в Алтайском крае, как оценивает результаты начального этапа своей работы и какие задачи считает наиболее важными.

Виктор Томенко ответил, что ситуация в крае «стабильная, управляемая, обстановка в целом рабочая».

Врио главы рассказал, что успел много поездить по региону, пообщаться с жителями, «с разными аудиториями — и с большими коллективами, и с маленькими, во многих уголках края побывал».

Он констатировал: вопросов много, край действительно сложный.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Есть над чем работать

Томенко выделил несколько основных проблем региона.

1. Уровень доходов — он «в крае объективно низкий».

2. Невеликие финансовые возможности Алтайского края.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

В этом году 110 миллиардов рублей — это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40% из этих доходов — это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать.

3. Как следствие — невысокий объем работы по поддержке инфраструктуры. Он «не такой, как хотелось бы».

4. Кадровый дефицит.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается, по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Идеи есть

Врио губернатора сказал, что есть идеи, мысли, реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

В общем, надо работать, это понятно. В первую очередь, конечно, сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые у Алтайского края есть. Это развитое сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность дает неплохие показатели, машиностроение, фармацевтика, химическое производство, развивающийся туризм (он на подъеме, хотя здесь есть свои сложности).

Кроме того, подчеркнул Томенко, важно создавать условия для внешних инвестиций, для тех, кого еще пока не было в крае, их надо поддерживать. Здесь, говорит он, важна ответственная и компетентная позиция властей, «чтобы новые инвесторы в крае появлялись, приходили и чувствовали себя защищенными и с перспективой реализовывать долгосрочные проекты».

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Мы в крае многое можем сделать сами и обязательно будем это делать, и ответственно к этому подходить. Но по некоторым ситуациям, наиболее сложным, требуется, конечно, ваша поддержка и помощь федерального правительства. Некоторые вопросы я подготовил…

Владимир Путин обещал «посмотреть».