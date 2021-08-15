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Автоновости

Каждый второй российский автовладелец оказался суеверным

Более половины автовладельцев в России (59%) оказались суеверными, следует из результатов исследования, проведенного «СберАвто», пишет «Прайм».

Водитель. Автомобиль.
Водитель. Автомобиль.
СС0

Наиболее популярная примета — дождь. Он обязательно пойдет, если помыть машину. Об этом говорят 58%, а верят в это 36% опрошенных.

Более трети утверждают, что владелец машины получит деньги или обретет счастье, если на автомобиль попадет птичий помет.

И почти столько же автовладельцев говорят, что нельзя в салоне машины обсуждать ее продажу. В этом случае автомобиль может «обидеться или сломаться», пишет bfm.ru.

О том, что существуют эти и другие автомобильные приметы, знает подавляющее большинство россиян — 86%, отмечает агентство.

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