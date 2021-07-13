Надежный автомобиль в сознании людей уже давно воспринимается, как верный друг и незаменимый помощник. А если машина каждый день служит на благо самых близких, то для многих она наделяется статусом члена семьи. Особенно это актуально для автомобилей ŠKODA, являющихся материальным воплощением семейных ценностей.

Философия чешского бренда ŠKODA в целом ориентирована на поддержание и развитие того, что люди берегут и ценят во все времена — семья, дети, безопасность и комфорт для родных и близких.

А автомобили ŠKODA в этом отношении являются квинтэссенцией этого тренда, направленного на заботу о каждом члене семьи.

ŠKODA KODIAQ

Это практичный и очень эстетичный кроссовер новой генерации ŠKODA. На российском рынке KODIAQ сегодня является одним и самых ярких представителей автомобилей в своем классе. Данный кроссовер идеально подходит для семейных поездок на любые расстояния — от вояжа на дачу, до путешествия в другие регионы и ближнее зарубежье.

Приятная форма кузова, эргономичный салон с соответствующей духу времени «начинкой», стабильные поведенческие функции на дороге и необычайный простор с третьим рядом сидений — ŠKODA KODIAQ может похвастаться всем этим. Идеальное авто для большой семьи.

ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

ŠKODA KAROQ

Этот кроссовер зашел на отечественный рынок совсем недавно, но уже снискал любовь российских автовладельцев Этот кроссовер может похвастаться наличием всех достижений технического прогресса и новых «фишек» европейского автопрома.

Стильный дизайн, функциональность во всем, приспособленность к агрессивным дорожным условиям, комфорт и безопасность делают ŠKODA KAROQ одним из самых перспективных семейных автомобилей этого лета.

ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KAROQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

ŠKODA RAPID

Сам факт, что RAPID является самой популярной моделью чешского бренда в России, служит подтверждением доверия и любви со стороны сообщества автомобилистов.

Разные комплектации, возможность выбрать бензиновый или дизельный двигатель — все это расширяет границы ŠKODA RAPID и позволяет получить каждому автомобиль именно под запросы и нужды своей семьи.

Масштабный рестайлинг, который пережил ŠKODA RAPID совсем недавно, наполнил эту модель новым содержанием. Модель сохранила практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек, который, обеспечивает легкий доступ ко всему содержимому багажного отделения, делая особенно удобной погрузку крупногабаритных предметов.

ŠKODA RAPID. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA RAPID. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

ŠKODA OCTAVIA

Этот седан не нуждается в представлении, поскольку OCTAVIA является одной из главных моделей ŠKODA. Если говорить о семейном авто, то на ум сразу приходит именно ŠKODA OCTAVIA.

Комфорт, универсальность, а главное, безопасность, многократно подтверждаемая краш-тестами — все это переходит от одного поколения ŠKODA OCTAVIA к другому. К слову, сейчас эта модель находится уже в четвертой генерации — а это лучшее доказательство того, что ŠKODA действительно делает ставку именно на эту модель, а значит, постоянно повышает все стандарты качества.

ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA OCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

ŠKODA SUPERB

Этот автомобиль особенный во всем. Показательно, что сам президент Чехии использует для служебных поездок и официальных выездов автомобиль этой модели.

Такой выбор говорит сам за себя — ваша семья будет чувствовать себя прекрасно, находясь в салоне ŠKODA SUPERB. Комфорт и безопасность в данном случае — безусловный приоритет.

Высокие оценки экспертов, улучшение всех базовых характеристик от поколения к поколению, изысканный дизайн и безупречная эргономика — все это стало основанием для того, чтобы ŠKODA SUPERB признавался автомобилем года, получал гран-при известных автоизданий.

ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Оценить по достоинству все из перечисленных автомобилей ŠKODA и найти идеальную машину для своей семьи вам поможет официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Официальный дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул соответствует единым стандартам чешской марки и отличается самым современным оснащением. Для того, чтобы сделать процесс выбора автомобиля комфортнее и эмоциональнее, в дилерском центре доступны специальные презентационные зоны с интерактивными технологиями и конфигуратором, которые помогут клиентам определиться с предпочтительной комплектацией и оптимальным набором опций.

Удобные клиентские зоны, компетентные консультанты, индивидуальный подход, прохождение семейного тест-драйва, оформление покупки нового автомобиля максимально выгодно, комфортно и безопасно — это привилегии клиентов официального дилерского центра ŠKODA АНТ Барнаул!

Семейный тест-драйв — уникальная услуга на авторынке нашего региона. Вы можете пройти тест-драйв всей семьей. В дилерском центре имеются детские кресла на любой возраст ребенка. Просто укажите вес или возраст ребенка при записи на тест-драйв и укомплектованный, прошедший санитарную обработку автомобиль будет ждать визита вашей семьи.

Добро пожаловать в ŠKODA FAMILY!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru