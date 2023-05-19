Кчау! Молнию Маккуин продают за 400 тыс. рублей в сибирском городе

ВАЗ (LADA) 2105, раскрашенную под автомобиль из мультфильма "Тачки" Молнию Маккуин, продают за 400 тыс. рублей в Кемеровской области.

LADA не просто так раскрасили под самую быструю тачку Молнию Маккуин. Автомобиль предназначен для дрифта. Он может ехать прямо и боком по любой поверхности - снег, лед, мокрый и сухой асфальт.

"На дороге вы едете, что на Феррари, незамеченным не останетесь!" - уверяет владелец авто.

Хозяин автомобиля собрал новый мотор на силиконовым патрубках, поставил новые поршни, сделал сцепление, новую выхлопную систему. Новый аккумулятор перенес в багажник - для развесовки и безопасности.

"Вложено намного больше, чем указана цена тут, кто знает, то поймет!" - пишет продавец.

На Авито указано, что у LADA бензиновый двигатель на 1,5 л, механическая коробка передач и 70 лошадиных сил.