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KIA хочет открыть в Барнауле третий автосалон

Представительство южно-корейской автокомпании KIA ищет партнера, который откроет в Барнауле новый автосалон — третий по счету в краевой столице. Это следует из информации, опубликованной на сайте дистрибьютора.

Автосалон KIA Motors.
Автосалон KIA Motors.
Пресс-служба "Барнаул-Моторс"

Это решение соответствует стратегии KIA — увеличивать дилерскую сеть, чтобы завоевать большую долю рынка. При этом компания намерена работать с сильными дилерами, а «слабые сами уйдут» — так прокомментировал эту новость «Континенту Сибирь» исполнительный директор компании «Барнаул Моторс» Дмитрий Варфоломеев.

«Барнаул Моторс» — один из двух официальных дилеров KIA в Алтайском крае. Основной учредитель компании — томский бизнесмен Николай Воронков. Автосалон «Барнаул Моторс» расположен в Барнауле на проспекте Калинина.

Их конкурент — автоцентр «Реал» на Правобережном тракте, официальный дилер KIA, Mazda и Subaru. Компанию учредили барнаулец Александр Частухин и московский бизнесмен и автогонщик Сергей Успенский.

Как предполагают источники altapress.ru, емкость рынка в Алтайском крае едва ли достаточна для стабильной работы двух дилеров. Появление третьего игрока может привести к тому, что кто-то из тройки рано или поздно не выдержит конкуренции.

Похожая история произошла в Омске. В начале 2018 года там открылся третий дилер, а уже в августе с рынка ушел один из прежних игроков. Ранее два дилера не смогли существовать в Иркутске — сейчас там только один автоцентр KIA.

Цифра

400 новых KIA купили жители Алтайского края в первом полугодии 2018 года. Это второй по популярности иностранный бренд в регионе, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

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