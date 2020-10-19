Сибирь, снег, медведи — классическая ассоциация. Ведь скоро действительно настанет зима, световой день станет меньше, дороги — уже, сугробы — выше, а передвижение — затруднительнее. Зимой предпочтительнее передвигаться на большом SUV.

Почему стоит посетить официальный дилерский центр ŠKODA «АНТ Барнаул» и отдать предпочтение ŠKODA KODIAQ:

Легкая , безопасная конструкция кузова.

безопасная конструкция кузова. Просторный салон , самый большой в классе багажный отсек объемом до 1980 л.

самый большой в классе багажный отсек объемом до 1980 л. Длина 4,70 м , регулируемый задний диван , опциональный третий ряд сидений.

регулируемый задний диван опциональный третий ряд сидений. Буксировка прицепа массой до 2,5 т , возможность использования ассистента при движении с прицепом ( Trailer Assist).

возможность использования ассистента при движении с прицепом Trailer Assist). Функциональность и практичность благодаря более чем 30 решениям Simply Clever , включая защиту дверной кромки.

включая защиту дверной кромки. Передовые вспомогательные системы для водителя , зачастую доступные только в автомобилях более высокого класса.

зачастую доступные только в автомобилях более высокого класса. Самые современные информационно-развлекательные системы , Phonebox с функцией индуктивной зарядки доступен в качестве опции.

Phonebox с функцией индуктивной зарядки доступен в качестве опции. Три двигателя , высокая эффективность при разумном расходе топлива.

высокая эффективность при разумном расходе топлива. Шестиступенчатая и семиступенчатая DSG , полный привод.

полный привод. Сбалансированная подвеска , возможность выбора режима вождения Driving Mode Select и работы амортизаторов адаптивной системы регулирования ходовой части DCC ( в качестве опции).

ŠKODA KODIAQ — вместительность впечатляет. Длина 4,70 м, вместимость до семи человек, самый большой багажник в классе — это ŠKODA KODIAQ. Выразительный дизайн, превосходная вместимость, практичные интеллектуальные и инновационные технологии, которые обычно представлены только в автомобилях более высоких классов. ŠKODA KODIAQ поистине большой и семейный.

В ŠKODA KODIAQ будет комфортно всем пассажирам. Рулевое колесо предлагается с функцией обогрева. Трехзонная климатическая система Climatronic с отдельной панелью управления для заднего ряда (базовое оснащение для комплектации Style Plus).

ŠKODA всегда предлагает чуть «больше автомобиля» за свои деньги. Полезное решение, особенно для маленьких пассажиров, защита дверной кромки, электрическая блокировка задних дверей. В общей сложности для ŠKODA KODIAQ предлагается более 30 решений из серии Simply Clever.

ŠKODA KODIAQ — высокий уровень безопасности. Управлять автомобилем легко, в этом помогут камеры кругового обзора (система Area View), система контроля дистанции спереди (Front Assist) с автоматической функцией торможения (City Emergency Brake), адаптивный круиз-контроль (ACC), который поддерживает выбранную скорость и необходимую дистанцию между своим ŠKODA KODIAQ и впереди идущим транспортом. Система предупреждения (Driver Alert) распознает признаки усталости водителя и предлагает ему сделать остановку. Ассистент аварийной остановки (Emergency Assist) в случае опасности, может полностью остановить внедорожник.

ŠKODA KODIAQ — все, что нужно для общения и развлечения в пути. В качестве опции ŠKODA KODIAQ можно оборудовать держателями для планшетов, которые фиксируются на подголовниках передних сидений. Планшеты заряжаются от розетки на 230 В и разъема USB, поставляемых также в качестве опции. Удобные решения для длительных поездок, особенно с маленькими пассажирами, которых не составит труда увлечь мультфильмом или познавательной программой.

ŠKODA KODIAQ — мощный как медведь. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ — мощный как медведь. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ — мощный как медведь. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ — мощный как медведь. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ — мощный как медведь. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

В ŠKODA KODIAQ водитель сам выбирает режим движения. Доступные режимы: Normal, Eco, Sport и Individual (обычный, эко, спорт и индивидуальный). Также появился дополнительный режим Snow (снег), который предназначен для езды по скользкой заснеженной дороге.

ŠKODA KODIAQ может проехать даже там, где заканчивается дорога с асфальтовым покрытием. Простым нажатием кнопки водитель включает режим Off-road (бездорожье).

Испытайте ощущения от вождения ŠKODA KODIAQ. В официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» вы можете протестировать ŠKODA KODIAQ всей семьей. Для семейного тест-драйва доступны три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста. Оценить безупречное качество и комфорт моделей марки ŠKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KODIAQ. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Только до конца октября у Вас есть уникальная возможность стать обладателем ŠKODA KODIAQ с максимальной выгодой до 235 800 руб.*

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Ambition c пакетами WH1 и WE7 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 октября по 31 октября 2020 года. Количество автомобилей ограничено.