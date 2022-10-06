7 октября
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Автоновости

Когда и почему у россиян могут изъять личные автомобили — мнение экспертов

У россиян не могут изымать личные автомобили при частичной мобилизации, пишет Telegram-канал Autonews со ссылкой на экспертов.

220 мм - Subaru Forester
220 мм - Subaru Forester
kolesa.ru

Изъять машины у граждан могут только при военном положении, заявил юрист Европейской юридической службы Николай Катрыч. Однако, по закону, при частичной мобилизации государство может потребовать авто у организаций.

В период военного положения забрать у владельцев могут забрать Lada Niva, Volkswagen Touareg, Kia Sorento, Toyota Prado, Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser (100, 200, 300), Mitsubishi Pajero Sport, Subaru Forester, Renault Duster, Mercedes-Benz G-класс и UAZ Patriot.

Кроме того, в этот перечень попадают полноприводные «Газель» и «Соболь».

По словам юриста Любови Шебановой, изъять могут весь транспорт категории M1G, N1G с высокой проходимостью, автобусы, тракторы, строительную и коммунальную технику, мотовездеходы, снегоходы и квадроциклы.

Подробнее о том, что такое военное положение — в нашем разборе.

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