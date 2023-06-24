24 июня
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Политика

Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

После объявления Владимиром Путиным мобилизации в России, активизировались разговоры о том, что в стране могут объявить военное положение. Что это за правовой режим, в чем его особенности и как изменится жизнь российских граждан в случае его введения — в разборе altapress.ru.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
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Что такое военное положение?

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране или в ее отдельных местностях. Этот режим вводится в случае агрессии против России или непосредственной ее угрозы.

В России действует Федеральный конституционный закон «О военном положении», который закрепляет основные положения, действующие во время этого правового режима.

По этому закону, в случае введения военного положения, могут ограничиваться права и свободы граждан России, других государств, а также лиц без гражданства.

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Когда и как вводится военное положение в России?

По закону, военное положение вводится в России указом президента в случае агрессии против страны или ее угрозы. После подписания президентом, об указе немедленно сообщается в нижнюю и верхнюю палаты парламента.

Одобрить введение военного положения в стране должен будет Совет Федерации большинством голосов в течение 48 часов.

Если Совет Федерации отклоняет указ президента, то он теряет свою силу уже на следующий день.

Армия.
Армия.
Анна Зайкова
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Как введение военного положения повлияет на жизнь рядовых граждан?

В случае объявления военного положения, экономика страны перестраивается для производства продукции для государственных нужд, а также армии. Кроме того, власти могут вводится такие меры как:

  • Изъятие у граждан имущества. В последующем государство должно будет это компенсировать;
  • Запрет забастовок, митингов, демонстраций, шествий и пикетов;
  • Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд из страны;
  • Усиление охраны общественного порядка;
  • Комендантский час;
  • Военная цензура;
  • Запрет продажи оружия;
  • «Сухой» закон;
  • Введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий и средств массовой информации;
  • Ограничение передвижения по территории, где объявлено военное положение;
  • Приостановка деятельности партий, общественных и религиозных объединений, если они ведут агитацию и (или) пропаганду, подрывающую оборону и безопасность страны;
  • Привлечение граждан к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия, а также для восстановления объектов экономики;
  • Интернирование (изоляция) граждан страны, которая воюет с Россией.

Кроме того, граждане обязаны исполнять все требования и являться по вызову в органы власти и военкоматы.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны.рф, CC BY 4.0
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Как военное положение повлияет на работу организаций?

В случае введения военного положения права организаций и их должностных лиц могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Организации, находящиеся на территории, на которой введено военное положение, обязаны выполнять требования органов власти и оказывать им содействие.

Компании обязаны будут предоставлять необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их собственности. Как и в случае с гражданами, государство должно будет впоследствии выплатить стоимость этого имущества;

Также все организации будут обязаны выполнять задания (заказы) для нужд обороны в соответствии с заключенными договорами (контрактами).

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Когда могут отменить военное положение?

Военное положение отменяется указом президента после устранения тех обстоятельств, которые послужили основанием для его введения.

Об этом население оповестят в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения.

С момента отмены военного положения нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима военного положения, утрачивают свою силу или отменяются органами, их издавшими.

Ранее Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу о военной службе.

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