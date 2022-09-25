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Какие новые статьи , касающиеся военной службы , ввели в УК РФ?

Появилась статья «Мародерство». Наказанием за это преступление будет лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Также появилась статья «Добровольная сдача в плен». За это грозит от 3 до 10 лет.