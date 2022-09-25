25 сентября
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Политика

Какие поправки к УК о военной службе подписал Владимир Путин — разбор Altapress.ru

Президент Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу о военной службе, сообщают РИА Новости. Федеральный закон «О внесении изменений в УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ» доступен на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1
Какие новые статьи, касающиеся военной службы, ввели в УК РФ?

Появилась статья «Мародерство». Наказанием за это преступление будет лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Также появилась статья «Добровольная сдача в плен». За это грозит от 3 до 10 лет.

2
Могут ли освободить от ответственности сдавшегося в плен?

Могут, но для этого должен быть выполнен ряд условий:

  • Военнослужащий совершил преступление впервые.
  • Пленный принял меры для своего освобождения.
  • После освобождения, он вернулся на место службы.
  • Военнослужащий не совершил в плену других преступлений.
Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
3
За что ужесточили ответственность?

Теперь на запасниках и призванных на военные сборы лежит та же ответственность, что и на служащих по контракту. Дезертирам или неявившемся призывникам на военную службу грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Ужесточили наказание за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.

4
Какие поправки касаются контрактников?

Если служащий по контракту нарушил условия договора повторно, то ему грозит от 4 до 8 лет колонии.

За невыполнение задания или нанесенный ущерб не менее 5 млн рублей — от 5 до 10 лет.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
5
Что будет считаться отягчающим обстоятельством?

Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться:

«Если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время», — сообщают в ведомстве.

6
Когда поправки вступают в силу?

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования — то есть от 24 сентября 2022 года.

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