Появилась статья «Мародерство». Наказанием за это преступление будет лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
Также появилась статья «Добровольная сдача в плен». За это грозит от 3 до 10 лет.
Могут, но для этого должен быть выполнен ряд условий:
- Военнослужащий совершил преступление впервые.
- Пленный принял меры для своего освобождения.
- После освобождения, он вернулся на место службы.
- Военнослужащий не совершил в плену других преступлений.
Теперь на запасниках и призванных на военные сборы лежит та же ответственность, что и на служащих по контракту. Дезертирам или неявившемся призывникам на военную службу грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.
Ужесточили наказание за неисполнение воинского приказа, отказ участвовать боевых действиях, сопротивление начальнику по военной службе, нарушение правил службы, утрату военного имущества.
Если служащий по контракту нарушил условия договора повторно, то ему грозит от 4 до 8 лет колонии.
За невыполнение задания или нанесенный ущерб не менее 5 млн рублей — от 5 до 10 лет.
Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться:
«Если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время», — сообщают в ведомстве.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования — то есть от 24 сентября 2022 года.