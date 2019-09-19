Компания Land Rover представила новый Defender: основные нюансы автомобиля

Как утверждают представители Land Rover, новый внедорожник имеет самую высокую надежность и проходимость среди всех автомобилей от бренда. Его привод является полным постоянным, подвески — независимые пружинные. Грузоподъемность составляет 900 кг, а буксируемый прицеп может достигать веса в 3,5 тысячи килограммов.

10 сентября на Франкфуртском автосалоне состоялась долгожданная презентация возрожденного автомобиля Defender от автоконцерна Land Rover. Последнее поколение внедорожника кардинально отличается от предшественника, производство которого было остановлено три года назад.

Модельный ряд нового Defender

Первая модификация Defender выпускалась в период с 1983 по 2016 год, хотя в конструктивном плане автомобиль относится к более ранней версии Series I, появившейся на свет еще в 1948-м. Последние 3 года в линейке Land Rover не было флагманов, но данный недочет, наконец-то, устранили.

Поскольку новая версия производилась с нуля, в ее конструкции нет ни одного унифицированного с прародителем компонента. Объединяет их только философия внедорожника, предназначенного для езды в любых климатических регионах.

Последняя генерация представлена в двух вариантах — с трехдверным короткобазным и пятидверным длиннобазным кузовом. Традиционно первому был присвоен индекс 90, другому- 110. Пока покупателям доступна только пятидверная модификация, а трехдверная поступит в продажу несколько позже. Планируется, что в 2020-м в модельный ряд войдут коммерческие модели — пикапы и грузовые фургоны.

Компания Land Rover представила новый Defende. Фото: PRNEWS. io

Особенности автомобилей Дефендер

Представленный Defender имеет несущий кузов без отдельной рамы и производится на алюминиевой платформе D7x, усиленной для поездок по тяжелому бездорожью. Благодаря такому подходу производителю удалось добиться высочайших параметров жесткости на кручение за все время существования автоконцерна — 29000 Нм/градус. Эти показатели в три раза превышают аналогичные характеристики у машин с рамной конструкцией.

Как утверждают представители Land Rover, новый внедорожник имеет самую высокую надежность и проходимость среди всех автомобилей от бренда. Его привод является полным постоянным, подвески — независимые пружинные. Грузоподъемность составляет 900 кг, а буксируемый прицеп может достигать веса в 3,5 тысячи килограммов. Дефендер оснащен 2-ступенчатой коробкой. За счет малогабаритных свесов углы его съезда и въезда являются довольно большими — 40 и 38 градусов соответственно. Производитель наделил машину активной блокировкой заднего межколесного дифференциала и принудительной межосевого.

Поначалу внедорожник будет продаваться в двух дизельных и двух бензиновых вариантах. Дизельные версии имеют четырехцилиндровые моторы — D200 на 197 л.с. и D240 на 237 л.с. Обе модели характеризуются равнозначным крутящимся моментом на 419 Нм. В бензиновую линейку входят четырехцилиндровый двигатель P300 на 296 л.с. и шестицилиндровый P400 на 396 л.с. Авто разгоняются с места до 100 км/час за 8,1 и 6,4 сек. соответственно.

В автосалонах в США и европейских странах Defender появится уже в последние месяцы текущего года. Российские потребители смогут купить внедорожник в середине 2020 года. Осуществить ремонт Ленд Ровер Дефендер вы можете в профессиональном сервисе Land Rover — LR-Центр.