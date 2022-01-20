Контроль за поставщиками топлива в регионах усилят в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за топливом в регионах, сообщили в ведомстве.

Анализ ситуации будет прежде всего осуществляться на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

Особое внимание уделят мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов.

«Соответствующее поручение по возобновлению работы оперативных штабов направлено в территориальные органы», — написали в ФАС.

Заседания штабов будут проводиться еженедельно, указывает Газета.Ru.

Главной задачей называют усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятие мер в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее о подорожании бензина на заправках в любой момент предупредили россиян.