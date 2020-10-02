Контрольная работа. Как дорожники Алтая устанавливают невидимые весы, а водители пытаются их обмануть

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае на участках с высокой интенсивностью грузового движения будут установлены автоматические системы весового контроля транспортных средств. В 2020 году ими оснастят краевые трассы Бийск — Белокуриха и Алейск — Петропавловское — Смоленское в Бийском и Петропавловском районах. Altapress.ru побывал в этих точках.

«Прут и ломают»

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает такие направления работ как: восстановление дорожной сети, общесистемные меры (установка камер фото- и видео-фиксации и весового контроля) и формирование безопасности дорожного движения.

Сергей Козликин,

глава Петропавловского района:

Дороги имеют огромное значения для нашего района. Это не только передвижение людей между поселениями, но и развитие экономики — перевозка грузов, снабжение населения продовольствием. Но самое важное — это возможность получить медицинское обслуживание. Медцентры сосредоточены в Барнауле и Бийске. Чтобы добраться туда, местным жителям нужна хорошая дорога.

Трасса удобна для жителей юго-восточной и юго-западной зон края, она часто используется в качестве объездной. Например, жители Рубцовска едут в Горный Алтай через Алейск. Но оттуда же — через Алейск — могут отправиться в Бийскую зону.

Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район. Дарья Зыкова.

Петлеобразная дорога используется в качестве основного пути и для грузового транспорта. Правда, грузоперевозки порождают массу проблем, которые связаны в основном с поведением недобросовестных предпринимателей. По словам местных жителей, габаритные фуры и тонары весом по 40−50 тонн «прут» по дороге с ощутимым перевесом. Трасса давится, разрушается и постепенно превращается в решето.

Валерий Никитюк,

заместитель министра транспорта Алтайского края , начальник управления дорожного хозяйства:

Основные работы по строительству, ремонту и реконструкции дорог ведутся в Алтайском крае с 2019 года согласно постановлению президента в рамках нацпроекта. В текущем году в Быстроистокском районе было выполнено дорожных работ на 100 млн рублей за счет различного уровня финансирования. В Петропавловском районе — более чем на 200 млн рублей, в Смоленском — на 320 млн рублей, в Бийском — около 200 млн рублей. Сейчас мы ведем работы на дороге Алейск — Петропавловское — Смоленское. Всего будет обновлено около 3 км.

Реконструкция участка началась в 2020 году. Сейчас ведутся работы по снятию старого покрытия и его переработке. Дальше дорогу утрамбуют и укрепят.

Дорогая , но нужная система

Дорога кажется страшно затратной — 220 млн рублей за ремонт всего 3 км, а также за установку автоматической системы весового контроля и ее содержание.

За 1 км пути из бюджета мы, как налогоплательщики, заплатим практически 60 млн.

Дорожники отвечают, что ценообразование обусловлена высоким уровнем износа трассы — в ней много ям и трещин.

Василий Мотуз,

начальник КГКУ «Алтайавтодор»:

Правительством Алтайского края было принято решение улучшить состояние этой дороги в срок до 2024 года. Одним из важных этапов обновления будет установка автоматического весового контроля для взвешивания автомобильного транспорта в движении. Стоимость одной такой установки равна 40 млн рублей: на обновление дороги и установку весов. Сейчас в крае насчитывается шесть таких пунктов контроля. В планах — устанавливать еще по два пункта в год.

Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район. Дарья Зыкова.

Хитрость автоматического весового контроля заключается в отсутствии весов как таковых. На дороге есть датчики, которые монтируются в асфальтобетон. Вес определяется посредством передачи нагрузки автомобиля на индикаторы, а данные отображаются у оператора на компьютере.

Таким современным способом определяется, сколько весит тот или иной грузовик по осям и в общей массе. Система также осуществляет фото и видеофиксацию, которые в свою очередь предоставляют контрольным органам данные о скорости и номер автомобиля.

По словам Василия Мотуза, монтаж дорогостоящего оборудования обойдется в 20 млн рублей, будет осуществляться качественно, так как компания-подрядчик обязана содержать «дорожные весы» три года.

Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район. Дарья Зыкова.

Ловить «лжецов»

Есть нормативы, которые обязаны соблюдать грузоперевозчики. Максимальная масса на ось составляет 12 тонн. Но некоторые владельцы грузовиков пытаются набить их «под завязку», увеличивая массу практически вдвое. После таких поездок дорожное покрытие стонет и разрушается, как больная спина.

Понятно, что чем больше перевозчик загрузит машину, тем выше будет его выручка. Нередки случаи, когда перегруженные дальнобойщики передвигаются ночью, чтобы не брать допуски. Ширина дороги — 7 метров, грузовой автомобиль занимает часть встречной полосы.

Движение двухполосное. Как только на дороге окажутся две машины, движущиеся навстречу друг другу, непременно случится аварийная ситуация. Грузовик в темноте не видно, а его левая фара, по словам специалистов, будет залезать на встречную полосу.

Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район. Дарья Зыкова.

Хитрость и коварство — наша сила

Один дорожник рассказал историю. Около райцентра Залесово произошел анекдотичный случай. Водителя грузовика поймали с перевесом, он решил уйти от штрафа — началась погоня. В итоге поймали его уже сотрудники полиции. Видимо, не понимая, что делает себе только хуже, нарушитель решил подкупить инспекторов. Получил срок за дачу взятки.

Ребята за рулем вообще очень креативные. Зимой номера снежком залепят, осенью и весной — грязью замажут, а летом — снимут от греха подальше. Часто они взламывают пункты с камерами видеофиксации или даже расстреливают камеры, поэтому их приходится прятать в железных будках около дороги.

А на контрольных весовых пунктах они едут со скоростью 20 км/ч. На такой скорости механические весы не срабатывают. Самые хитрые еще и играют в «паровозик» — прижимаются друг к другу вплотную и медленно переезжают весы. Система не может распознать сколько там осей.

Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район. Дарья Зыкова.

Вы — не муравьи. Успокойтесь

Остановить транспортное средство может только сотрудники ГИБДД и Ространснадзора. Во время инспектирования пунктов весового контроля они так и делают. Останавливают, просят проехать на взвешивание. Если наблюдается перегруз — проезд закрыт, машина ставится на автоблокиратор.

У нарушителя есть один правильный вариант: разгрузиться, передать часть грузов в другую машину, заплатить штраф и ехать дальше со спокойной душой.

Всего по Алтайскому краю расположены 60 площадок, где производится взвешивание грузовиков. Въезд и выезд из Барнаула оснащен механическим комплексом весового контроля. Но перевозчики умудряются найти «тропы» и, миновав контрольные пункты, двигаться дальше.

Дорожные работы на трассе Алейск — Петропавловский район — Смоленский район. Дарья Зыкова.

Алексей Паженцев,

представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта: