Концерн BMW отзывает из России более 22 тысяч автомобилей

Официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает более 22,2 тысяч автомобилей BMW из-за возможности коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи, которая может привести к различным сбоям в работе транспортного средства, сообщается на сайте Росстандарта.