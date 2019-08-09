Концерн BMW отзывает из России более 22 тысяч автомобилей

Отзыву подлежат автомобили марки BMW пятой и шестой серии, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года, пишет РИА Новости.
Уполномоченные представители изготовителя «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, уточняет bfm.ru.
На всех автомобилях выполнят проверку точки отвода и доработку в соответствии с результатами проверки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.