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Автоновости

Концерн BMW отзывает из России более 22 тысяч автомобилей

Официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает более 22,2 тысяч автомобилей BMW из-за возможности коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи, которая может привести к различным сбоям в работе транспортного средства, сообщается на сайте Росстандарта.

Автомобиль BMW.
Автомобиль BMW.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Отзыву подлежат автомобили марки BMW пятой и шестой серии, реализованные с июня 2003 года по август 2010 года, пишет РИА Новости.

Уполномоченные представители изготовителя «БМВ Русланд Трейдинг» проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, уточняет bfm.ru.

На всех автомобилях выполнят проверку точки отвода и доработку в соответствии с результатами проверки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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