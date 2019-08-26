Копить или купить?

Покупка в кредит — это отличный способ позволить себе больше. Например, если вам необходим комфортабельный, просторный семейный автомобиль, а денег хватает только на компактную Toyota Corolla, всегда можно взять кредит в банке и купить, например, Toyota Camry. Конечно, при этом нужно не забывать обращать внимание на условия кредитования.
Но что, если вообще не брать ссуду, а просто заработать недостающую сумму и приобрести желаемый автомобиль за свои собственные деньги? Вы будете удивлены, но это не такой уж выгодный сценарий, как кажется. Потому, что в условиях нестабильный российской экономики автомобили имеют свойства дорожать.
Для примера возьмем Toyota LC200. В январе 2018 года данный автомобиль стоил 5 560 000 руб. Спустя всего лишь год ее цена выросла до 6 065 000 руб. Итого подорожание составило 8,3%! Если представить, что этот автомобиль вы приобрели в январе 2018 года под 11% годовых, то при минимальном взносе максимальная переплата по кредиту за 1 год составила бы 296 000 руб.
А может, ситуация с Toyota LC200 исключение?
Возьмем следующую модель — Lexus LX570 и сравниваем цены за тот же период. В январе 2018 стоимость была 6 850 000 руб, а через год уже 7 572 000 руб. Выходит разница в 9,5%! Здесь при ставке, которой мы указали выше, переплата составит 365 000 руб. за год.
Еще одним из наиболее эффективных финансовых инструментов, предоставляющих реальную возможность организациям и предпринимателям обновлять свои основные средства, повышать конкурентоспособность предоставляемых услуг, снижать налоговые и оперативные издержки является лизинг. Он совмещает в себе преимущества аренды, рассрочки и кредита.
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Подведем итог. При покупке в кредит вы приобретаете автомобиль по фиксированной цене и уже не зависите от скачков курса валют и возможного подорожания автомобилей. Никто не знает, какими будут цены уже в следующем месяце, но есть большая вероятность, что вы не просто не сильно переплатите, но еще и сэкономите, забронировав свой автомобиль сейчас.
Дело за малым — проконсультироваться с нашими кредитными специалистами и выбрать программу кредитования.
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