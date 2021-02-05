«Король глубокого снега». ТОП-5 снегоходов на вторичном рынке Барнаула

Снегоход зимой — вещь универсальная. Оленеводы, нефтяники и газовики в условиях, от цивилизации отдаленных, на него молиться готовы. И в быту он весьма удобен — двор чистит, автомобиль из сугроба вытянет, по бездорожью всадника катает и развлекает пассажира, если последний с седла не слетит. Летом, кстати, для снегоходов тоже работу придумали — экстремальные водные гонки. В общем, товар ходовой и спросом пользуется. Altapress.ru проверил сайт частных объявлений Авито и составил ТОП-5 снегоходов на вторичном рынке Барнаула.

ТОП-5 самых дорогих снегоходов на вторичном рынке Барнаула

Средняя стоимость зимней мототехники на вторичном рынке составила 1 млн рублей. Цифра не разительно отличается от дилерской — новый снегоход в салоне можно приобрести примерно за те же деньги.

1. Снегоход Lynx 69 Ranger LTD 800R E-TEC — 1,39 млн рублей

Снегоходы на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

На первой строчке топа расположился финский Ranger. Модель 2018 года универсальна — на нем и во дворе снег чистить, и в лес на охоту и в тундру за оленями. Утилитарный снегоход обладает мощным мотором 800R E-TEC и широкой 600-миллиметровой гусеницей. Модульное сиденье позволяет прокатить одного пассажира. Стоит победитель чуть больше миллиона — 1 390 000 рублей.

«Настоящий король глубокого снега», — пишет продавец.

Собственник у снегохода один. Пробег совсем небольшой — около 900 км, с учетом, что средний показатель на одометре обычно разнится от 5 000 до 15 000 км. Обтекатель без явных повреждений и трещин, и как, указал продавец, «состояние нового». Есть дополнительные плюшки — защита дна, боковин, бампер и термобокс. Установлен глушитель из нержавеющей стали, так что коптить снегоход не будет.

Справка При покупке обратите внимание на седло и подножки снегохода. Если торчат нитки и есть «проплешены» на рифленом алюминии — бегала машина много и часто.

2. Снегоход SKI DOO Summit X 165 850 E-TEC — 1,31 млн рублей

Снегоходы на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Второй «миллионник» отстал на 80 тыс. рублей от победителя. Но соревноваться с ним не будет — другая категория. Если первый представитель снежных машин был утилитарным, то Summit был рожден для скачек по горным хребтам. Из преимуществ у него — регулируемый механизм рулевого управления и двухцилиндровый мотор, который способен разогнать технику до 100 м за 4 секунды. Ширина гусеницы меньше — всего 406 миллиметров. Но на данном «болиде» пассажиров не покатаешь — сиденье одно. Зато маневренность выше, так как весит снегоход чуть больше 200 кг.

«Аксессуары все оригинальные, затраты на установку составили около 200 000. Есть небольшие „коцки“ по пластмассе, предпродажную подготовку не делал, продаю как есть. Никаких серьезных косяков», — пишет продавец.

Пробег на момент продажи составил около 700 км. В ноябре 2020 года снегоход проходил гарантийное техобслуживание у дилера на 500 км. Такое расстояние снегоход набегал за один год эксплуатации (куплен в 2019-м).

3. Снегоход BRP Lynx Commander 800R ETEC — 1,1 млн рублей

Снегоходы на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Последний «миллионник» в рейтинге — снегоход Commander 2015 года выпуска. Утилитарный «канадец» был создан специально для суровых условий и может соревноваться со спортивными моделями. Снегоход может разгоняться до 160 км/ч. Широченные — 500 миллиметров — гусеницы без намека на пробуксовку пережуют рыхлый снег, а благодаря регулируемым передним и задним амортизаторам машина в этом же снегу не утонет.

«Полностью обслужен. Новый ремень. Ещё один новый ремень отдам в подарок», — пишет продавец.

Набегал «агрессивный» красавец 2 000 км. Весит габаритная машина 318 кг.

4. Снегоход Lynx YETI Army 69 Limited — 769 900 рублей

Снегоходы на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Сколько километров накатал утилитарный YETI Army — неизвестно, но с конвейера модель сошла в 2014 году. Каких-либо особенных отличий от предыдущих представителей рейтинга нет — широкая гусеница (600 мм), регулировка руля, увеличенный багажный отсек и возможность трансформации сидения для пассажира. Изначально лимитированная серия предназначалась для военного сегмента, но конструкторы от задумки отказались и вывели в массовое производство. Предполагалось, что модель будет «выносливой» для доставки грузов на дальние расстояния в условиях непредсказуемого рельефа.

«Снегохoд пoлностью oбслужeн перед ceзонoм, маслo только фирменное. Продаю по причине отсутствия времени катать, не избавляюсь. Небольшой торг уместен», — признается продавец.

Из дополнений на снегоходе установлены: pасшиpитeли лыж, бампep, рeмень вaриатоpа в запaс. Идеально подходит для суровых русских зим — и в мороз, и в пургу. Ценник у дилеров на эту модель переваливает за 1 млн рублей, на вторичном рынке — от 700 до 900 тыс. рублей.

5. Снегоход BRP Summit X T3174 — 699 000 рублей

Снегоходы на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Завершает снежный ком Снегоход BRP Summit X T3174 2015 года выпуска. До миллиона не дотянула практически 300 тыс. рублей. Цена слегка завышена с учетом того, что новый экземпляр в дилерском центре стоит около 870 тыс. рублей. К тому же техника прошла капитальный ремонт — воскрешали мотор. Сейчас, по заверениям продавца, снегоход находится «в полном порядке». О количестве набранных км не сообщается.

Малогабаритный (весит всего 212 кг) может разместить только одного всадника. Зато разгон на нем достигает 180 км/ч. Удобен для эксплуатации на горной местности.