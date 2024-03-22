22 марта
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Автоновости

«Космический» минивэн продают в Барнауле за 7,1 млн рублей

LiXiang Mega 2024 года выпуска продают в Барнауле за 7,1 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

«Космический» минивэн продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.
«Космический» минивэн продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.
"Авито"

«Космическим» автомобиль называют за футуристичный дизайн, напоминающий капсулу.

У Mega не только рекордная для сегмента аэродинамика — коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,215, — но и рекордная скорость зарядки.

Благодаря инновационным аккумуляторам Qilin пополнить запас энергии с шести до 80% можно всего за 11 минут.

Функция обогрева второго ряда независимых сидений поддерживает объемный обогрев на 270 гр. То есть спинка, подушка, подставка для ног и подлокотники греются вместе с сиденьем пассажира.

Отмечается, что батарея емкостью 102,7 киловатт-часа обеспечивает запас в хода в 700 километров по циклу CTLC.

Ранее стало известно, что за электрический кроссовер продают в Сибири 7,8 млн рублей.

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