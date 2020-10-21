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Автоновости

Барнаульские автомобилисты жалуются на «скрытые камеры» на обновленном шоссе

В Барнауле резко возросло число штрафов, приходящих автомобилистам за скоростные превышения на шоссе Ленточный бор. Об этом они сообщают в соцсетях.

Реконструкция объездной дороги в Барнауле.
Реконструкция объездной дороги в Барнауле.
Анна Зайкова.

Сообщество Barnaul22 приводит слова барнаульца Артема Касьяна, который схлопотал сразу несколько штрафов на объездной дороге.

«Сколько там живу, никогда не приходил штраф, а сейчас пришло сразу три штрафа за превышение 40 км/ч, хотя знаков там никаких нет. Раньше висел знак 60, но сейчас он замотан», — сообщил мужчина.

Еще один автомобилист Дмитрий Котенев также рассказал, что каждый день ему приходится ездить по шоссе Ленточный бор. Точно знает, что едет меньше 60 км/ч по спидометру и gps-навигатору, но регулярно ему приходят штрафы с превышением скорости в пару км/ч.

В ГИБДД Амител пояснили, что на время реконструкции объездной камеры перенастроили на скорость 40 км/ч. Однако 19 октября открыли старые знаки на 60 км/ч и перенастроили комплексы. При этом напомнили, что они замеряют среднюю скорость автомобиля на участке от Южного тракта до «Форсажа».

Поэтому любителям прокатиться с ветерком по обновленной дороге автоинспекторы делать этого не советуют.

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