Крах империи и Mercedes 1902 года: история барнаульца с самой большой коллекцией ретромобилей в Сибири

Когда начальник барнаульской службы эвакуации «Автоспас» Геннадий Шавшин заезжает на заправку, окружающие часто фотографируют его и машину, на которой он приехал. Шавшин любит старинную технику и одежду былых эпох, а также хранит на работе 53 ретромотоцикла и автомобиля. Он уверен, что живет в разрушающейся империи, и строит 14-й в мире и первый в России Mercedes Simplex по технологиям начала ХХ века.

Краткое содержание

Чем Шавшин удивляет барнаульцев

Лето, барнаульское шоссе Ленточный бор. На обочине стоит военный Dodge WC-51. За спиной водителя — крупнокалиберный пулемет. Человек за рулем смотрит, как к нему несется автомобиль ГИБДД с мигалками и сиренами. Из патрульной машины выходит инспектор и говорит: «Гена, ты?»

Выясняется, что в городе переполох: кто-то позвонил в полицию и сказал, что по улицам ездит военное авто и чуть ли не стреляет из пушки. Но гаишник знал — вместо оружия за спиной у водителя, в прошлом тоже сотрудника ГАИ, всего лишь макет. «Отбой, все в порядке», — говорит инспектор в рацию и уезжает.

Dodge — лишь одна из 53 единиц старинной автомобильной техники, что Геннадий Шавшин хранит в боксах на своем предприятии по эвакуации машин «Автоспас».

Каждый сухой летний день Шавшин берет какой-либо экземпляр из своей коллекции и едет на нем домой, в Бельмесево. Часто и одевается он при этом экстравагантно. Например, в костюм военного соответствующей эпохи.

Коллекция Геннадия Шавшина Из архива Геннадия Шавшина.

Когда в таком виде и на редкой машине или мотоцикле он заезжает на АЗС, почти всегда начинается фотосессия. «И мне самому хорошо, и окружающих радую», — говорит Геннадий и на вопрос, зачем он тратит на это почти все заработанные деньги, отвечает как типичный коллекционер: «Болезнь». И добавляет: «Притом инфекционная», перечисляет своих друзей и сотрудников, кого он заразил.

Что за Mercedes на деревянных колесах собирают в «Автоспасе»

Уже почти два года в свободное от основной работы время работники «Автоспаса» возвращаются в 1902 год. Их задача — самостоятельно изготовить и собрать Mercedes Simplex 40 PS — компактный гоночный автомобиль. Работа идет по чертежам, которые из Германии привез один из друзей Геннадия Шавшина. Где тот их раздобыл, директор «Автоспаса» не знает, но добавляет, что в открытом доступе их нет.

Коллекция Геннадия Шавшина altapress.ru

Автомобиль готов на 70%. Внешне он уже похож на экземпляр, что хранится в штутгартском музее Mercedes. Технически — тоже. У авто цепная передача на задние колеса; тормоза — ленточные, с двумя педалями. Чтобы остановить машину, нужно сильно жать на обе — только так можно натянуть ленту, которая мешает кардану вращаться. При этом из специального резервуара на ленту капает вода — чтобы тормоза не перегревались.

Передачи переключаются ручкой, расположенной за пределами кузова. Вперед — первая, чуть на себя — вторая, потом третья и четвертая. Все — в ряд. Второй рычаг — ручной тормоз. Диски колес — деревянные. В движение машину приводит четырехцилиндровый мотор, внешне стилизованный под Mercedes.

Коллекция Геннадия Шавшина altapress.ru

Геннадий Шавшин,

начальник «Автоспаса», коллекционер:

Это настоящий Mercedes, хотя и собран здесь, — это как локализованная сборка иномарок в России. В мире таких всего 13, и ни одного в нашей стране. Четырнадцатый появится в Барнауле.

Mercedes будет готов летом. Его еще нужно покрасить, добавить деталей (крылья, щитки приборов и прочее). Точную сумму затрат на проект Шавшин не считал, но уверен: она перевалила за полмиллиона. Для его бизнеса, который сейчас переживает не лучшие времена, это солидная сумма.

Кто такой Геннадий Шавшин

В советское время Геннадий Шавшин работал в ГАИ и выступал за сборную Алтайского края по ралли. В начале девяностых в небольшом помещении на ул. Малахова ремонтировал и красил кузова машин.

Коллекция Геннадия Шавшина altapress.ru

Во второй половине девяностых Шавшин подсмотрел, как в Новосибирске работает служба эвакуации, и решил заняться тем же — в Барнауле ниша была практически пуста. К своему Land Cruiser 80 он приобрел прицеп, в котором можно было увезти автомобиль. Стал получать заявки на пейджер и выполнять их в свободное от основной работы время.

Сотрудничал с таксистами: делал им машины, а они по всему городу рекомендовали его услуги тем, кто попадал в ДТП. В истории Геннадия Шавшина много эпизодов, когда он бескорыстно помогал — и получал такое же отношение в ответ. «Не надо денег, встретимся в пивной — купишь мне бокал», — любит отвечать он друзьям и приятелям.

Однажды серьезно помогли и ему: его рекламу бесплатно крутили на четырех радиостанциях каждый час в течение месяца. Бизнес пошел в гору, и в конце девяностых и все нулевые «Автоспас» был самым заметным игроком своего рынка. Предприниматель выкупил находящуюся рядом базу, организовал там спецстоянку и стал сотрудничать с ГИБДД.

И в это же время активно пополнялась коллекция. Началось все с Toyota Chaser 1977 года выпуска. Ее Шавшин купил в состоянии металлолома за 100 рублей: машина годами стояла с разбитыми окнами на улице. Он восстанавливал ее 13 лет. Теперь это один из самых ярких автомобилей в коллекции владельца «Автоспаса».

Коллекция Геннадия Шавшина altapress.ru

Помимо Chaser в ней есть еще несколько иномарок, пара десятков советских машин и три десятка мотоциклов. Среди них попадаются уникальные экземпляры (подробнее см. ниже).

Почему Шавшин не любит выставляться на Алтае

На автомобильных выставках в Барнауле ретротехнику Геннадия Шавшина увидеть удается нечасто — он предпочитает показывать свою коллекцию в Новосибирске, Омске или на Кузбассе. Говорит, отношение там лучше: здесь чиновники и спасибо не скажут, а в других регионах Геннадию дали две медали и даже признали «лучшим коллекционером Сибири».

В парадах на 9 Мая Шавшин тоже перестал участвовать. Его возмутило, что однажды в колонну советской техники поставили немецкие автомобили, а диктор «говорил чушь» про машины.

Коллекция Геннадия Шавшина Из архива Геннадия Шавшина.

Владелец «Автоспаса» мечтает организовать музей ретротехники и демонстрировать свою коллекцию круглый год. Уже узнавал: чтобы построить подходящее здание, нужно около 3 млн рублей. Таких денег у него нет. На помощь спонсоров или властей не рассчитывает.

В некотором смысле музей уже существует: посмотреть на коллекцию в «Автоспас» приходят знающие о ней люди и даже привозят группы школьников и студентов. Геннадий ведет экскурсии, денег не берет. Но он мечтает о других масштабах.

Геннадий Шавшин,

начальник «Автоспаса», коллекционер:

Представьте: 21-я «Волга», рядом старинная бензоколонка и манекен девушки в платье и на роликах, как в «Королеве бензоколонки». Или пожарный мотоцикл, а рядом — костюм пожарного. Можно было бы интересные тематические экспозиции делать!

Коллекция Геннадия Шавшина Из архива Геннадия Шавшина.

Как коллекционер превратил свою машину в политическое высказывание

Геннадию Шавшину часто говорят: «Да ты же миллионер!», намекая на стоимость коллекции. Сам он никогда эту сумму не подсчитывал — ни один из своих ретрокаров еще не продал и не собирается. «Унесете меня на кладбище, тогда делайте что хотите», — отвечает он в таких случаях.

Это при том, что сейчас бизнесмен переживает не лучшие времена. Его дело «переехали» частники, которые купили себе грузовички «сам гружу — сам вожу» и заполонили рынок эвакуации. Налоги они не платят, демпингуют. Легальному бизнесу с ними тягаться непросто, сетует Шавшин.

Геннадий Шавшин,

начальник «Автоспаса», коллекционер:

Налоги, коммунальные платежи, зарплату 25 сотрудникам достойную надо платить, не меньше 20 тыс. рублей. В итоге если остается в месяц хотя бы тысяч 100 — уже хорошо. А бывают месяцы, когда водители эвакуаторов больше меня зарабатывают.

Собеседника возмущает, что власти не борются с нелегалами, которые убивают честный бизнес, но при этом, например, не дают бабушкам с нищенской пенсией торговать на улице урожаем.

Отношение Шавшина к ситуации в стране отражает стикер на заднем стекле его старенького Daihatsu Terios: «Чем ближе крах империи — тем безумнее ее законы».

Коллекция Геннадия Шавшина altapress.ru

«А вы не согласны?» — удивляется он в ответ на просьбу прокомментировать этот тезис. И приводит такой пример: как недавно выяснилось, бензин АИ-92 в Казахстане на «Газпром нефти» стоит 26 рублей, а в России его продают за 41. «Меня аж подтряхивало, когда я об этом прочитал».

Сразу после этого Шавшин вспоминает: на днях на спецстоянку привезли «шестерку». Пришел хозяин, рассказал: он из деревни, население которой с развалом совхоза сократилось в 10 раз. «Лес вырубили, поля москвичи поскупили и опахали, косить и содержать скотину стало не на что. Выживает тем, что собирает травы и продает у шоссе Ленточный бор. Я дежурному сказал: „Останавливай время. Сверх этого не бери, когда бы этот мужик ни приехал“», — рассказывает он.

Геннадий Шавшин,

начальник «Автоспаса», коллекционер:

А малый бизнес как душат налогами и сборами! Воют все! И посмотрите, сколько предпринимателей вокруг разоряются. Нас просто втаптывают в грязь! Всякий раз ложусь спать и думаю, наступит завтрашний день или нет.

Геннадий Шавшин. altapress.ru

«Автоспас» снова готовится к смутным временам

Беспокоит Геннадия и то, что его спецстоянку могут закрыть — ГИБДД якобы «поручили» работать с фирмой, которая готовится зайти из Красноярска. Это уже третий раз, когда «Автоспас» могут отстранить от работы на государство: то милицейские ветераны пытались занять его место, то сам муниципалитет берется за эвакуацию. «Полтора года поработают, разломают эвакуаторы и бросают. А потом меня обратно зовут», — говорит Шавшин.

Сейчас заказы по линии ГИБДД дают «Автоспасу» половину выручки. Если компания их лишится, директору придется сокращать штат. Шавшин заранее готовится к спаду: купил машину скорой помощи, чтобы зарабатывать еще и на перевозке пациентов до медучреждений (как социальное такси).

На базе «Автоспаса» altapress.ru

Как в свое время с рекламой на радио, сейчас, видимо, никто не помог предпринимателю-коллекционеру с продвижением в интернете: у компании нет сайта и аккаунтов в соцсетях, а по запросу «автоспас барнаул» поисковики выдают номера не компании Шавшина, а его конкурентов, в том числе нелегалов.

Пока империя, по Шавшину, стремится к краху, сам он спешит доделать свой Mercedes. Возможно, его премьера широкой публике состоится осенью на выставке у барнаульского автовокзала.

Топ-5 экземпляров коллекции Геннадия Шавшина ( по версии altapress.ru)