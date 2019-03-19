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Крах империи и Mercedes 1902 года: история барнаульца с самой большой коллекцией ретромобилей в Сибири

Когда начальник барнаульской службы эвакуации «Автоспас» Геннадий Шавшин заезжает на заправку, окружающие часто фотографируют его и машину, на которой он приехал. Шавшин любит старинную технику и одежду былых эпох, а также хранит на работе 53 ретромотоцикла и автомобиля. Он уверен, что живет в разрушающейся империи, и строит 14-й в мире и первый в России Mercedes Simplex по технологиям начала ХХ века.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru
Краткое содержание

Чем Шавшин удивляет барнаульцев

Лето, барнаульское шоссе Ленточный бор. На обочине стоит военный Dodge WC-51. За спиной водителя — крупнокалиберный пулемет. Человек за рулем смотрит, как к нему несется автомобиль ГИБДД с мигалками и сиренами. Из патрульной машины выходит инспектор и говорит: «Гена, ты?»

Выясняется, что в городе переполох: кто-то позвонил в полицию и сказал, что по улицам ездит военное авто и чуть ли не стреляет из пушки. Но гаишник знал — вместо оружия за спиной у водителя, в прошлом тоже сотрудника ГАИ, всего лишь макет. «Отбой, все в порядке», — говорит инспектор в рацию и уезжает.

Dodge — лишь одна из 53 единиц старинной автомобильной техники, что Геннадий Шавшин хранит в боксах на своем предприятии по эвакуации машин «Автоспас».

Каждый сухой летний день Шавшин берет какой-либо экземпляр из своей коллекции и едет на нем домой, в Бельмесево. Часто и одевается он при этом экстравагантно. Например, в костюм военного соответствующей эпохи.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.

Когда в таком виде и на редкой машине или мотоцикле он заезжает на АЗС, почти всегда начинается фотосессия. «И мне самому хорошо, и окружающих радую», — говорит Геннадий и на вопрос, зачем он тратит на это почти все заработанные деньги, отвечает как типичный коллекционер: «Болезнь». И добавляет: «Притом инфекционная», перечисляет своих друзей и сотрудников, кого он заразил.

Что за Mercedes на деревянных колесах собирают в «Автоспасе»

Уже почти два года в свободное от основной работы время работники «Автоспаса» возвращаются в 1902 год. Их задача — самостоятельно изготовить и собрать Mercedes Simplex 40 PS — компактный гоночный автомобиль. Работа идет по чертежам, которые из Германии привез один из друзей Геннадия Шавшина. Где тот их раздобыл, директор «Автоспаса» не знает, но добавляет, что в открытом доступе их нет.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru

Автомобиль готов на 70%. Внешне он уже похож на экземпляр, что хранится в штутгартском музее Mercedes. Технически — тоже. У авто цепная передача на задние колеса; тормоза — ленточные, с двумя педалями. Чтобы остановить машину, нужно сильно жать на обе — только так можно натянуть ленту, которая мешает кардану вращаться. При этом из специального резервуара на ленту капает вода — чтобы тормоза не перегревались.

Передачи переключаются ручкой, расположенной за пределами кузова. Вперед — первая, чуть на себя — вторая, потом третья и четвертая. Все — в ряд. Второй рычаг — ручной тормоз. Диски колес — деревянные. В движение машину приводит четырехцилиндровый мотор, внешне стилизованный под Mercedes.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru

Геннадий Шавшин,
начальник «Автоспаса», коллекционер:

Это настоящий Mercedes, хотя и собран здесь, — это как локализованная сборка иномарок в России. В мире таких всего 13, и ни одного в нашей стране. Четырнадцатый появится в Барнауле.

Mercedes будет готов летом. Его еще нужно покрасить, добавить деталей (крылья, щитки приборов и прочее). Точную сумму затрат на проект Шавшин не считал, но уверен: она перевалила за полмиллиона. Для его бизнеса, который сейчас переживает не лучшие времена, это солидная сумма.

Кто такой Геннадий Шавшин

В советское время Геннадий Шавшин работал в ГАИ и выступал за сборную Алтайского края по ралли. В начале девяностых в небольшом помещении на ул. Малахова ремонтировал и красил кузова машин.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru

Во второй половине девяностых Шавшин подсмотрел, как в Новосибирске работает служба эвакуации, и решил заняться тем же — в Барнауле ниша была практически пуста. К своему Land Cruiser 80 он приобрел прицеп, в котором можно было увезти автомобиль. Стал получать заявки на пейджер и выполнять их в свободное от основной работы время.

Сотрудничал с таксистами: делал им машины, а они по всему городу рекомендовали его услуги тем, кто попадал в ДТП. В истории Геннадия Шавшина много эпизодов, когда он бескорыстно помогал — и получал такое же отношение в ответ. «Не надо денег, встретимся в пивной — купишь мне бокал», — любит отвечать он друзьям и приятелям.

Однажды серьезно помогли и ему: его рекламу бесплатно крутили на четырех радиостанциях каждый час в течение месяца. Бизнес пошел в гору, и в конце девяностых и все нулевые «Автоспас» был самым заметным игроком своего рынка. Предприниматель выкупил находящуюся рядом базу, организовал там спецстоянку и стал сотрудничать с ГИБДД.

И в это же время активно пополнялась коллекция. Началось все с Toyota Chaser 1977 года выпуска. Ее Шавшин купил в состоянии металлолома за 100 рублей: машина годами стояла с разбитыми окнами на улице. Он восстанавливал ее 13 лет. Теперь это один из самых ярких автомобилей в коллекции владельца «Автоспаса».

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru

Помимо Chaser в ней есть еще несколько иномарок, пара десятков советских машин и три десятка мотоциклов. Среди них попадаются уникальные экземпляры (подробнее см. ниже).

Почему Шавшин не любит выставляться на Алтае

На автомобильных выставках в Барнауле ретротехнику Геннадия Шавшина увидеть удается нечасто — он предпочитает показывать свою коллекцию в Новосибирске, Омске или на Кузбассе. Говорит, отношение там лучше: здесь чиновники и спасибо не скажут, а в других регионах Геннадию дали две медали и даже признали «лучшим коллекционером Сибири».

В парадах на 9 Мая Шавшин тоже перестал участвовать. Его возмутило, что однажды в колонну советской техники поставили немецкие автомобили, а диктор «говорил чушь» про машины.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.

Владелец «Автоспаса» мечтает организовать музей ретротехники и демонстрировать свою коллекцию круглый год. Уже узнавал: чтобы построить подходящее здание, нужно около 3 млн рублей. Таких денег у него нет. На помощь спонсоров или властей не рассчитывает.

В некотором смысле музей уже существует: посмотреть на коллекцию в «Автоспас» приходят знающие о ней люди и даже привозят группы школьников и студентов. Геннадий ведет экскурсии, денег не берет. Но он мечтает о других масштабах.

Геннадий Шавшин,
начальник «Автоспаса», коллекционер:

Представьте: 21-я «Волга», рядом старинная бензоколонка и манекен девушки в платье и на роликах, как в «Королеве бензоколонки». Или пожарный мотоцикл, а рядом — костюм пожарного. Можно было бы интересные тематические экспозиции делать!

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.

Как коллекционер превратил свою машину в политическое высказывание

Геннадию Шавшину часто говорят: «Да ты же миллионер!», намекая на стоимость коллекции. Сам он никогда эту сумму не подсчитывал — ни один из своих ретрокаров еще не продал и не собирается. «Унесете меня на кладбище, тогда делайте что хотите», — отвечает он в таких случаях.

Это при том, что сейчас бизнесмен переживает не лучшие времена. Его дело «переехали» частники, которые купили себе грузовички «сам гружу — сам вожу» и заполонили рынок эвакуации. Налоги они не платят, демпингуют. Легальному бизнесу с ними тягаться непросто, сетует Шавшин.

Геннадий Шавшин,
начальник «Автоспаса», коллекционер:

Налоги, коммунальные платежи, зарплату 25 сотрудникам достойную надо платить, не меньше 20 тыс. рублей. В итоге если остается в месяц хотя бы тысяч 100 — уже хорошо. А бывают месяцы, когда водители эвакуаторов больше меня зарабатывают.

Собеседника возмущает, что власти не борются с нелегалами, которые убивают честный бизнес, но при этом, например, не дают бабушкам с нищенской пенсией торговать на улице урожаем.

Отношение Шавшина к ситуации в стране отражает стикер на заднем стекле его старенького Daihatsu Terios: «Чем ближе крах империи — тем безумнее ее законы».

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru

«А вы не согласны?» — удивляется он в ответ на просьбу прокомментировать этот тезис. И приводит такой пример: как недавно выяснилось, бензин АИ-92 в Казахстане на «Газпром нефти» стоит 26 рублей, а в России его продают за 41. «Меня аж подтряхивало, когда я об этом прочитал».

Сразу после этого Шавшин вспоминает: на днях на спецстоянку привезли «шестерку». Пришел хозяин, рассказал: он из деревни, население которой с развалом совхоза сократилось в 10 раз. «Лес вырубили, поля москвичи поскупили и опахали, косить и содержать скотину стало не на что. Выживает тем, что собирает травы и продает у шоссе Ленточный бор. Я дежурному сказал: „Останавливай время. Сверх этого не бери, когда бы этот мужик ни приехал“», — рассказывает он.

Геннадий Шавшин,
начальник «Автоспаса», коллекционер:

А малый бизнес как душат налогами и сборами! Воют все! И посмотрите, сколько предпринимателей вокруг разоряются. Нас просто втаптывают в грязь! Всякий раз ложусь спать и думаю, наступит завтрашний день или нет.

Геннадий Шавшин.
Геннадий Шавшин.
altapress.ru

«Автоспас» снова готовится к смутным временам

Беспокоит Геннадия и то, что его спецстоянку могут закрыть — ГИБДД якобы «поручили» работать с фирмой, которая готовится зайти из Красноярска. Это уже третий раз, когда «Автоспас» могут отстранить от работы на государство: то милицейские ветераны пытались занять его место, то сам муниципалитет берется за эвакуацию. «Полтора года поработают, разломают эвакуаторы и бросают. А потом меня обратно зовут», — говорит Шавшин.

Сейчас заказы по линии ГИБДД дают «Автоспасу» половину выручки. Если компания их лишится, директору придется сокращать штат. Шавшин заранее готовится к спаду: купил машину скорой помощи, чтобы зарабатывать еще и на перевозке пациентов до медучреждений (как социальное такси).

На базе &quot;Автоспаса&quot;
На базе «Автоспаса»
altapress.ru

Как в свое время с рекламой на радио, сейчас, видимо, никто не помог предпринимателю-коллекционеру с продвижением в интернете: у компании нет сайта и аккаунтов в соцсетях, а по запросу «автоспас барнаул» поисковики выдают номера не компании Шавшина, а его конкурентов, в том числе нелегалов.

Пока империя, по Шавшину, стремится к краху, сам он спешит доделать свой Mercedes. Возможно, его премьера широкой публике состоится осенью на выставке у барнаульского автовокзала.

Топ-5 экземпляров коллекции Геннадия Шавшина (по версии altapress.ru)

1. Dodge WC-51 1944 года выпуска. После войны этот экземпляр был на Алтае, но потом его увезли в Омск. Шавшин купил его со сломанной рамой у новосибирского коллекционера и восстановил.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.

2. Toyota Chaser 1977 года выпуска. Единственная в своем роде в Сибири. Геннадий Шавшин восстанавливал эту машину 13 лет.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.

3. ГАЗ-66 без крыши. Модификация для десантников — эти машины сбрасывали с парашютами. Автомобиль редкий — не всем вэдэвэшникам удалось поездить на них во время службы. Шавшину его отдал командир бердской бригады ВДВ, когда его часть расформировывали.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
altapress.ru

4. «Элитная» «Волга-24». Черная «двадцать четвертая» с красным салоном в 1973 году в Барнауле была только у двух людей — у начальника УМВД и у первого секретаря Алтайского краевого комитета КПСС Александра Георгиева. Автомобиль в идеальном состоянии, окрашен так хорошо, что отражающиеся предметы выглядят на кузове как аэрография.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.

5. Пожарный мотоцикл «Спрут-2». Такие выпускали в Киеве. Укомплектован помпой, пожарными рукавами, огнетушителем.

Коллекция Геннадия Шавшина
Коллекция Геннадия Шавшина
Из архива Геннадия Шавшина.
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