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Автоновости

«Крашен, не бит, любим семьей». Топ-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

В наступившем 2021 году на вторичном рынке автомобилей появились новые б/у экземпляры по сверхвысокой цене. Запросы у продавцов оказались «жирными» — средняя стоимость машины в рейтинге составила свыше 5 млн рублей. Altapress.ru проверил сайты частных объявлений Авито, Дром и Авто.ру и подготовил январский рейтинг самых дорогих автомобилей на вторичном рынке.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Рейтинг самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

Январский рынок подержанных автомобилей предлагает выбор на любые вкус, цвет, марку и пробег. Среди относительно молодых машин встречаются «пенсионеры» легкового транспорта с удивительно маленьким пробегом.

1.Porsche Cayenne, 2019 — 7,95 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

На первом месте оказался черный Porsche Cayenne 2019 года выпуска с «идеальными» номерами. Трехлетний внедорожник набегал 49 000 км, в ДТП не замечен, не бит и не крашен. К слову, продавец хвастается расцветкой кожаного салона — черно-красная отделка в комбинации с красным деревом.

«Автомобиль в идеальном состоянии, юридически чист, один хозяин», — пишет автор объявления.

Молодой «порше» под номером «777 22» оценили практически в 8 млн рублей, из которых 3 млн рублей ушло только на всевозможные опции. Автомобиль покрыт керамикой и бронированной пленкой. В ценник продавец также заложил проценты по НДС.

2. Lexus LX, 2017 — 6,7 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Японский внедорожник занимает вторую строчку рейтинга. Пятилетний автомобиль с ценником свыше 6,5 млн рублей заводится с легкой команды смартфона. Салон не прокурен, не сняты заводские пленки.

Меняться продавец не хочет, но торговаться не запрещает. У Lexus LX 2017 года выпуска зафиксированный 100% пробег — 60 000 км. Набегал за свой срок немного — все-таки «автомобиль выходного дня».

3. Mercedes-Benz GLE Coupe, 2019 — 5,75 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

На бронзу претендует «классический немец», отставая от предыдущего экземпляра всего на 1 млн рублей. Mercedes-Benz GLE Coupe, сошедший с конвейера в 2019-м оценили в 5,75 млн рублей. Автомобиль, по словам продавца, находится в идеальном состоянии — весь в бронепленке и даже задние фары. Кузов обернут в четыре слоя керамики, техосмотр пройден в Новосибирске у официального дилера. Пробег остановился на 14 000 км.

Средняя стоимость такой модели в автосалоне начинается от 7 млн рублей. На обмен продавец не согласен, торговаться будет только у капота.

4. Lexus LX, 2016 — 5,7 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Старший брат второго призера также отстал от родственника практически на 1 млн рублей. Внедорожник с богатой историей в ПТС и внушительным пробегом (135 000 км) готовы обменять на автомобили аналогичной марки V class или G 55 AMG, а также на Escalade evs с доплатой в пользу продавца. Приветствуется символический и разумный торг.

«Машина 01. 10.2020 прошла полную диагностику в Lexus Барнаул. Без нареканий, без вложений», — пишет продавец.

Автомобиль нарушает стереотипы — в ДТП все-таки участвовал, но не битый — легко коснулся пластмассового предупредительного знака на разметке дороги. В ПТС отмечено свыше 4 владельцев.

5. Mercedes-Benz GLS-Class, 2017 — 5,3 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Завершает победную пятерку пятилетний «немец» и старший брат бронзового призера — Mercedes-Benz GLS-Class. Автомобиль оценили в 5,3 млн рублей, отрыв с предыдущим участником минимальный — 400 000 рублей. «Крашен», — заявляет продавец. — «Но не весь, а только передний бампер». Причину смены имиджа не объяснил, о ДТП подозрительно не говорит. Зато автомобиль находится на гарантии до середины 2022 года.

«Есть подогрев двигателя и салона, двойные стёкла, алькантара, самая лучшая акустическая система, массажи, различные системы помощи, функция возврата на полосу», — хвалится продавец.

В сентябре 2020-го прошел техосмотр с заменой тормозных дисков, колодок, масел и фильтров. Пробег остановился на 65 000 км. Автомобиль обтянут бронепленкой.

6. Toyota Tundra II Рестайлинг CrewMax, 2014 — 4,9 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Второй по старшинству в «золотой десятке» — Toyota Tundra II Рестайлинг CrewMax, выпущенная в 2014 году. За 8 лет жизни с тремя владельцами авто проехало 53 000 км.

Авто находится в хорошем состоянии, на белом кузове видимых увечий нет. В ДТП не участвовал, у дилера наблюдался, техосмотр проходил. Пикап с двойной кабиной оценили практически в 5 млн рублей

7. Lexus LX, 2013 — 4, 6 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Пожилой Lexus LX 2013 года выпуска за девять лет жизни накатал 61 000 км. Покупался в Барнауле, у дилера, хранился в гараже. В дождь не эксплуатировался. Как пишет продавец, в салоне за весь период эксплуатации не было ни одной капли воды. Не машина — стерильная зона — внутри не курили, пассажиров не возили, сиденья не мочили, заводские пленки на месте.

За «нетронутое» человеческими руками авто заломили цену под 5 млн рублей.

8. BMW 7 серия, 2017 — 4,5 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Белый седан сошел с конвейера в 2017-м, но уже в ноябре 2018 года он отправился в гараж к хозяину. Единственному за три года службы. Записей о ДТП нет, не битый и не крашеный. Натуральный альбинос набегал 30 000 км.

«Дополнительно установлена Сигнализация с автозапуском и спутником с телефона, чип тюнинг, тонировка», — пишет автор объявления.

Вместе с автомобилем к покупателю перейдут два комплекта зимней резины.

9. Toyota Land Cruiser Prado, 2019 — 4,1 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

В конце рейтинга затесался «японец» в комплектации Prestige. Toyota Land Cruiser Prado оценили в 4 млн рублей. Черный внедорожник не бит, не перекрашен, в авариях не фигурировал и в страховых компаниях проблем не создавал.

За три гожа жизни успел накатать 44 000 км с одним владельцем по оригинальному ПТС.

10. Mercedes-Benz E-Класс V, 2017 — 3,7 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021.
Сайты частных объявлений.

Завершает рейтинг дорогих автомобилей Mercedes-Benz E-Класс V за 3,7 млн рублей. Продавец, судя по объявлению, расставаться с серой пташкой не хочет, но ситуация обязывает — авто в семье не единственный, а налог на него существенный — практически 40 000 рублей в год.

К «мэрсу» относились бережно — зиму стоял на парковке, обслуживался у официального дилера, чеки с покупки и сервисная книжка сохранены. В ДТП не участвовал, но решетка на радиаторе была заменена (старая осталась, на всякий случай). За пять лет гаражно-парковочной жизни автомобиль наездил 40 000 км.

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