«Крашен, не бит, любим семьей». Топ-10 самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

В наступившем 2021 году на вторичном рынке автомобилей появились новые б/у экземпляры по сверхвысокой цене. Запросы у продавцов оказались «жирными» — средняя стоимость машины в рейтинге составила свыше 5 млн рублей. Altapress.ru проверил сайты частных объявлений Авито, Дром и Авто.ру и подготовил январский рейтинг самых дорогих автомобилей на вторичном рынке.

Рейтинг самых дорогих авто на вторичном рынке Барнаула

Январский рынок подержанных автомобилей предлагает выбор на любые вкус, цвет, марку и пробег. Среди относительно молодых машин встречаются «пенсионеры» легкового транспорта с удивительно маленьким пробегом.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

На первом месте оказался черный Porsche Cayenne 2019 года выпуска с «идеальными» номерами. Трехлетний внедорожник набегал 49 000 км, в ДТП не замечен, не бит и не крашен. К слову, продавец хвастается расцветкой кожаного салона — черно-красная отделка в комбинации с красным деревом.

«Автомобиль в идеальном состоянии, юридически чист, один хозяин», — пишет автор объявления.

Молодой «порше» под номером «777 22» оценили практически в 8 млн рублей, из которых 3 млн рублей ушло только на всевозможные опции. Автомобиль покрыт керамикой и бронированной пленкой. В ценник продавец также заложил проценты по НДС.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Японский внедорожник занимает вторую строчку рейтинга. Пятилетний автомобиль с ценником свыше 6,5 млн рублей заводится с легкой команды смартфона. Салон не прокурен, не сняты заводские пленки.

Меняться продавец не хочет, но торговаться не запрещает. У Lexus LX 2017 года выпуска зафиксированный 100% пробег — 60 000 км. Набегал за свой срок немного — все-таки «автомобиль выходного дня».

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

На бронзу претендует «классический немец», отставая от предыдущего экземпляра всего на 1 млн рублей. Mercedes-Benz GLE Coupe, сошедший с конвейера в 2019-м оценили в 5,75 млн рублей. Автомобиль, по словам продавца, находится в идеальном состоянии — весь в бронепленке и даже задние фары. Кузов обернут в четыре слоя керамики, техосмотр пройден в Новосибирске у официального дилера. Пробег остановился на 14 000 км.

Средняя стоимость такой модели в автосалоне начинается от 7 млн рублей. На обмен продавец не согласен, торговаться будет только у капота.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Старший брат второго призера также отстал от родственника практически на 1 млн рублей. Внедорожник с богатой историей в ПТС и внушительным пробегом (135 000 км) готовы обменять на автомобили аналогичной марки V class или G 55 AMG, а также на Escalade evs с доплатой в пользу продавца. Приветствуется символический и разумный торг.

«Машина 01. 10.2020 прошла полную диагностику в Lexus Барнаул. Без нареканий, без вложений», — пишет продавец.

Автомобиль нарушает стереотипы — в ДТП все-таки участвовал, но не битый — легко коснулся пластмассового предупредительного знака на разметке дороги. В ПТС отмечено свыше 4 владельцев.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Завершает победную пятерку пятилетний «немец» и старший брат бронзового призера — Mercedes-Benz GLS-Class. Автомобиль оценили в 5,3 млн рублей, отрыв с предыдущим участником минимальный — 400 000 рублей. «Крашен», — заявляет продавец. — «Но не весь, а только передний бампер». Причину смены имиджа не объяснил, о ДТП подозрительно не говорит. Зато автомобиль находится на гарантии до середины 2022 года.

«Есть подогрев двигателя и салона, двойные стёкла, алькантара, самая лучшая акустическая система, массажи, различные системы помощи, функция возврата на полосу», — хвалится продавец.

В сентябре 2020-го прошел техосмотр с заменой тормозных дисков, колодок, масел и фильтров. Пробег остановился на 65 000 км. Автомобиль обтянут бронепленкой.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Второй по старшинству в «золотой десятке» — Toyota Tundra II Рестайлинг CrewMax, выпущенная в 2014 году. За 8 лет жизни с тремя владельцами авто проехало 53 000 км.

Авто находится в хорошем состоянии, на белом кузове видимых увечий нет. В ДТП не участвовал, у дилера наблюдался, техосмотр проходил. Пикап с двойной кабиной оценили практически в 5 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Пожилой Lexus LX 2013 года выпуска за девять лет жизни накатал 61 000 км. Покупался в Барнауле, у дилера, хранился в гараже. В дождь не эксплуатировался. Как пишет продавец, в салоне за весь период эксплуатации не было ни одной капли воды. Не машина — стерильная зона — внутри не курили, пассажиров не возили, сиденья не мочили, заводские пленки на месте.

За «нетронутое» человеческими руками авто заломили цену под 5 млн рублей.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Белый седан сошел с конвейера в 2017-м, но уже в ноябре 2018 года он отправился в гараж к хозяину. Единственному за три года службы. Записей о ДТП нет, не битый и не крашеный. Натуральный альбинос набегал 30 000 км.

«Дополнительно установлена Сигнализация с автозапуском и спутником с телефона, чип тюнинг, тонировка», — пишет автор объявления.

Вместе с автомобилем к покупателю перейдут два комплекта зимней резины.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

В конце рейтинга затесался «японец» в комплектации Prestige. Toyota Land Cruiser Prado оценили в 4 млн рублей. Черный внедорожник не бит, не перекрашен, в авариях не фигурировал и в страховых компаниях проблем не создавал.

За три гожа жизни успел накатать 44 000 км с одним владельцем по оригинальному ПТС.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в январе 2021. Сайты частных объявлений.

Завершает рейтинг дорогих автомобилей Mercedes-Benz E-Класс V за 3,7 млн рублей. Продавец, судя по объявлению, расставаться с серой пташкой не хочет, но ситуация обязывает — авто в семье не единственный, а налог на него существенный — практически 40 000 рублей в год.

К «мэрсу» относились бережно — зиму стоял на парковке, обслуживался у официального дилера, чеки с покупки и сервисная книжка сохранены. В ДТП не участвовал, но решетка на радиаторе была заменена (старая осталась, на всякий случай). За пять лет гаражно-парковочной жизни автомобиль наездил 40 000 км.