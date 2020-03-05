Красноярская мэрия потратит 13,7 млн рублей на автомобили «не ранее 2020 года выпуска»

Для нужд чиновников планируют приобрести семь машин с автоматической коробкой передач и передним приводом.

«Объем двигателя должен быть не меньше 2450 куб. см, его мощность от 180 до 200 лошадиных сил. Наличие кондиционера, передних и боковых подушек безопасности и антиблокировочной системы в машине обязательно. Товар должен быть новым, не ранее 2020 года выпуска, не находившимся в эксплуатации, без царапин, сколов, трещин. Цвет салона и цвет кузова согласует мэрия», — говорится в документе.