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Автоновости

Красноярская мэрия потратит 13,7 млн рублей на автомобили «не ранее 2020 года выпуска»

Администрация Красноярска объявила о закупке новых семи седанов за счет городского бюджета, сообщает «ТВК Красноярск».

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Для нужд чиновников планируют приобрести семь машин с автоматической коробкой передач и передним приводом.

«Объем двигателя должен быть не меньше 2450 куб. см, его мощность от 180 до 200 лошадиных сил. Наличие кондиционера, передних и боковых подушек безопасности и антиблокировочной системы в машине обязательно. Товар должен быть новым, не ранее 2020 года выпуска, не находившимся в эксплуатации, без царапин, сколов, трещин. Цвет салона и цвет кузова согласует мэрия», — говорится в документе.

Начальная цена контракта — 13 млн 673 тыс. рублей. Таким образом, в среднем цена одного автомобиля составит более 1,9 млн рублей.

Заявки принимаются до 11 марта, аукцион пройдет 13 марта.

В мэрии обновление автопарка объяснили соображениями безопасности и экономии, поскольку затраты на техобслуживание старых машин нецелесообразны.

Издание напоминает, что последний раз мэрия закупала автомобили в мае 2019 года: восем машин за 8 млн рублей.

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