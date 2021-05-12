Красота и стремительность. Почему ŠKODA KAROQ сравнивают со стрелой и как в Барнауле купить этот кроссовер с максимальной выгодой

В этой связи советуем обратить внимание автолюбителей на новый кроссовер ŠKODA KAROQ. Это еще одна модель, воплощающая в себе философию ŠKODA, сводящуюся к максимальной функциональности, надежности и удобству автомобиля.
Важно отметить, что ŠKODA KAROQ в полном смысле является новинкой. Модель выпускается с 2017 года, а на российском рынке она дебютировала ровно год назад. Поэтому очевидно, что данный кроссовер вобрал в себя все самое лучшее из традиций и громадного наследия ŠKODA, а в силу своей молодости этот автомобиль может похвастаться наличием всех достижений технического прогресса и новых «фишек» европейского автопрома.
К слову, KAROQ — это уже вторая модель ŠKODA (после ŠKODA KODIAQ), название которой дает отсылку к Аляске. И если KODIAQ — это большой бурый медведь, то KAROQ на языке коренного населения Аляски одновременно совмещает в себе слова «автомобиль» и «стрела».
Таким образом, уже этимология наименования данного автомобиля содержит в себе характеристики ŠKODA KAROQ — скорость, динамика, легкость и стремительность.
Европейские автомобильные эксперты уже успели по достоинству оценить все преимущества ŠKODA KAROQ. Так, данная модель ŠKODA была признана в Германии самым красивым компактным внедорожником.
Кроме того, эта новинка удостоилась престижной премии «Золотой руль» в категории «Лучший компактный внедорожник». Непосредственно в стране-производителе ŠKODA KAROQ стал победителем конкурса «Автомобиль года в Чешской республике».
Все эти регалии служат доказательством того, что ŠKODA KAROQ сочетает в себе стильный дизайн, высокую эргономичность, приспособленность к агрессивным дорожным условиям, комфорт и, конечно же, безопасность.
Очевидно, что в реалиях непредсказуемого сибирского климата совокупность этих характеристик крайне важна. С потребительской точки зрения это значит, что ŠKODA KAROQ будет идеальным компаньоном на дороге.
При этом сегодня у официального дилера ŠKODA в лице автоцентра «АНТ Барнаул» имеется специальное предложение по приобретению кроссовера ŠKODA KAROQ Ambition с выгодой до 92 600 рублей*.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» предлагает широкий выбор различных моделей популярного чешского бренда и помогает сделать покупку нового автомобиля максимально выгодной и комфортной для клиентов.
Компетентные консультанты, индивидуальный подход, сервисное обслуживание, возможность записаться на тест-драйв и лично испытать все достоинства ŠKODA — каждый клиент сегодня может оценить все эти услуги в автоцентре «АНТ Барнаул».
*Выгода достигается при покупке ŠKODA KAROQ Ambition с пакетом WH1 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок с 01 марта по 31 марта 2021 года. Количество автомобилей ограничено.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru