Красота и стремительность. Почему ŠKODA KAROQ сравнивают со стрелой и как в Барнауле купить этот кроссовер с максимальной выгодой

Начало теплого сезона — идеальный повод для того, чтобы задуматься о приобретении нового автомобиля, который станет верным спутником и незаменимым помощником в дальнем путешествии, ведь стартует пора отпусков и активного отдыха.

В этой связи советуем обратить внимание автолюбителей на новый кроссовер ŠKODA KAROQ. Это еще одна модель, воплощающая в себе философию ŠKODA, сводящуюся к максимальной функциональности, надежности и удобству автомобиля.

Важно отметить, что ŠKODA KAROQ в полном смысле является новинкой. Модель выпускается с 2017 года, а на российском рынке она дебютировала ровно год назад. Поэтому очевидно, что данный кроссовер вобрал в себя все самое лучшее из традиций и громадного наследия ŠKODA, а в силу своей молодости этот автомобиль может похвастаться наличием всех достижений технического прогресса и новых «фишек» европейского автопрома.

К слову, KAROQ — это уже вторая модель ŠKODA (после ŠKODA KODIAQ), название которой дает отсылку к Аляске. И если KODIAQ — это большой бурый медведь, то KAROQ на языке коренного населения Аляски одновременно совмещает в себе слова «автомобиль» и «стрела».

ŠKODA KAROQ Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KAROQ Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KAROQ Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KAROQ Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KAROQ Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA KAROQ Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Таким образом, уже этимология наименования данного автомобиля содержит в себе характеристики ŠKODA KAROQ — скорость, динамика, легкость и стремительность.

Европейские автомобильные эксперты уже успели по достоинству оценить все преимущества ŠKODA KAROQ. Так, данная модель ŠKODA была признана в Германии самым красивым компактным внедорожником.

Кроме того, эта новинка удостоилась престижной премии «Золотой руль» в категории «Лучший компактный внедорожник». Непосредственно в стране-производителе ŠKODA KAROQ стал победителем конкурса «Автомобиль года в Чешской республике».

Все эти регалии служат доказательством того, что ŠKODA KAROQ сочетает в себе стильный дизайн, высокую эргономичность, приспособленность к агрессивным дорожным условиям, комфорт и, конечно же, безопасность.

Очевидно, что в реалиях непредсказуемого сибирского климата совокупность этих характеристик крайне важна. С потребительской точки зрения это значит, что ŠKODA KAROQ будет идеальным компаньоном на дороге.

При этом сегодня у официального дилера ŠKODA в лице автоцентра «АНТ Барнаул» имеется специальное предложение по приобретению кроссовера ŠKODA KAROQ Ambition с выгодой до 92 600 рублей*.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» предлагает широкий выбор различных моделей популярного чешского бренда и помогает сделать покупку нового автомобиля максимально выгодной и комфортной для клиентов.

Компетентные консультанты, индивидуальный подход, сервисное обслуживание, возможность записаться на тест-драйв и лично испытать все достоинства ŠKODA — каждый клиент сегодня может оценить все эти услуги в автоцентре «АНТ Барнаул».

*Выгода достигается при покупке ŠKODA KAROQ Ambition с пакетом WH1 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок с 01 марта по 31 марта 2021 года. Количество автомобилей ограничено.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru