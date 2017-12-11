Кредиторы экс-дилера Toyota и Lexus в Барнауле получили всего 0,009% от суммы долга

Как следует из отчета конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов за время конкурсного производства увеличилась с 1 млрд до 1, 769 млрд рублей.

Рыночная стоимость имущества "СЛК-Моторс Барнаул" составляет 348 млн рублей. Из него удалось продать только часть на сумму 2,3 млн рублей. При этом кредиторы получили только 1,7 млн рублей. Это 0,009% от общей величины долга.

Напомним, барнаульские автосалоны Toyota и Lexus, принадлежавшие новосибирской группе компаний "СЛК-Моторс" закрылись 15 февраля 2016 года. 8 июня того же года арбитражный суд Алтайского края признал компанию "СЛК-Моторс Барнаул" банкротом. Несколько раз два автосалона компании на Павловском тракте выставляли на продажу, но покупателей не находилось. Сейчас здание "Тойота-центра" готовы продать с дисконтом в 60%.

Факт

80% от цены продажи залогового имущества должны получить банки, еще 5% — конкурсный управляющий. Остальные 15% разделят между собой остальные кредиторы, в том числе десятки клиентов "СЛК-Моторс Барнаул", которые заплатили деньги, но так и не получили автомобили.

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