Кредиторы экс-дилера Toyota и Lexus в Барнауле получили всего 0,009% от суммы долга

Арбитражный суд Алтайского края продлил конкурсное производство в отношении компании "СЛК-Моторс Барнаул" до 29 мая 2018 года. Спустя полтора года после того, как официального дилера Toyota и Lexus в Барнауле признали банкротом, кредиторы компании получили всего 0,009% от суммы своих требований.
Как следует из отчета конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов за время конкурсного производства увеличилась с 1 млрд до 1, 769 млрд рублей.
Рыночная стоимость имущества "СЛК-Моторс Барнаул" составляет 348 млн рублей. Из него удалось продать только часть на сумму 2,3 млн рублей. При этом кредиторы получили только 1,7 млн рублей. Это 0,009% от общей величины долга.
Напомним, барнаульские автосалоны Toyota и Lexus, принадлежавшие новосибирской группе компаний "СЛК-Моторс" закрылись 15 февраля 2016 года. 8 июня того же года арбитражный суд Алтайского края признал компанию "СЛК-Моторс Барнаул" банкротом. Несколько раз два автосалона компании на Павловском тракте выставляли на продажу, но покупателей не находилось. Сейчас здание "Тойота-центра" готовы продать с дисконтом в 60%.
Факт
80% от цены продажи залогового имущества должны получить банки, еще 5% — конкурсный управляющий. Остальные 15% разделят между собой остальные кредиторы, в том числе десятки клиентов "СЛК-Моторс Барнаул", которые заплатили деньги, но так и не получили автомобили.
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