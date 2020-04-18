Крупные автосалоны в Барнауле выставлены на продажу

Алтай-Лада
Автоцентр находится на Павловском тракте, 323, на въезде в город. Площадь помещений составляет 13 997 кв. м.
На территории площадью 3,1 га размещаются: складские здания, связанные между собой переходом, холодный склад с земельным участком 57 соток, надземная автостоянка для легкового и большегрузного транспорта.
Высота потолков: от 4−7 метров. Шаг колонн: 6×6 м. Пол может выдержать нагрузку семь тонн на кв. метр. Есть центральное водоснабжение, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция, интернет, телефонные линии, оптико-волоконная сеть, погрузка-выгрузка, шесть ворот 3×4 м, круговое движение.
Автоцентр оборудован системами пожаротушения, видеонаблюдения в складском комплексе и по внешней территории, системой контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, системой охранной сигнализации.
Внутри имеются офисные помещения и столовая.
Среди плюсов — близость к аэропорту и прямой выезд на пр. Космонавтов, ул. Попова, ул. Малахова — основные магистрали для проезда грузового автотранспорта через город.
Цена объекта: 160 млн. рублей.
Toyota
Двуэтажное здание автосалона расположено на Павловском тракте, 160. Общая площадь: 7138,3 кв. м. Земельный участок площадью 10 956 кв. м в аренде на неопределенный срок.
Дополнительно в собственности:
- газовая сеть, протяженность 80 м;
- телефонная сеть, протяженность 15 м;
- сеть водопровода, протяженность 626 м;
- сеть электроснабжения, протяженность 263 м;
- канализационная сеть, протяженность 336,3 м;
- ТМЦ в количестве 1329 позиций (4208 единиц).
Здание оборудовано всеми инженерными коммуникациями. Теплоснабжение автономное от газовой котельной (в здании). Высота потолков от 3 до 7 м. Есть парковка на прилегающей территории.
Цена объекта: 118,278 млн рублей.