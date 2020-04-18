Крупные автосалоны в Барнауле выставлены на продажу

В Барнауле продают автоцентр «Алтай-Лада». Это крупный торговый, административный, сервисный, производственный и логистический центр. Объявление разместили на «Авито» 12 апреля. Ранее там появилось объявление о продаже автосалона Toyota.

Алтай-Лада

Автоцентр находится на Павловском тракте, 323, на въезде в город. Площадь помещений составляет 13 997 кв. м.

На территории площадью 3,1 га размещаются: складские здания, связанные между собой переходом, холодный склад с земельным участком 57 соток, надземная автостоянка для легкового и большегрузного транспорта.

Высота потолков: от 4−7 метров. Шаг колонн: 6×6 м. Пол может выдержать нагрузку семь тонн на кв. метр. Есть центральное водоснабжение, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция, интернет, телефонные линии, оптико-волоконная сеть, погрузка-выгрузка, шесть ворот 3×4 м, круговое движение.

Автоцентр оборудован системами пожаротушения, видеонаблюдения в складском комплексе и по внешней территории, системой контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, системой охранной сигнализации.

Внутри имеются офисные помещения и столовая.

Среди плюсов — близость к аэропорту и прямой выезд на пр. Космонавтов, ул. Попова, ул. Малахова — основные магистрали для проезда грузового автотранспорта через город.

Цена объекта: 160 млн. рублей.

Toyota

Двуэтажное здание автосалона расположено на Павловском тракте, 160. Общая площадь: 7138,3 кв. м. Земельный участок площадью 10 956 кв. м в аренде на неопределенный срок.

Автосалон Toyota. www.avito.ru/barnaul. Автосалон Toyota. www.avito.ru/barnaul. Автосалон Toyota. www.avito.ru/barnaul. Автосалон Toyota. www.avito.ru/barnaul. Автосалон Toyota. www.avito.ru/barnaul. Автосалон Toyota. www.avito.ru/barnaul.

Дополнительно в собственности:

газовая сеть , протяженность 80 м;

протяженность 80 м; телефонная сеть , протяженность 15 м;

протяженность 15 м; сеть водопровода , протяженность 626 м;

протяженность 626 м; сеть электроснабжения , протяженность 263 м;

протяженность 263 м; канализационная сеть , протяженность 336,3 м;

протяженность 336,3 м; ТМЦ в количестве 1329 позиций ( 4208 единиц).

Здание оборудовано всеми инженерными коммуникациями. Теплоснабжение автономное от газовой котельной (в здании). Высота потолков от 3 до 7 м. Есть парковка на прилегающей территории.

Цена объекта: 118,278 млн рублей.