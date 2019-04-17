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Кто и зачем раскрасил барнаульские бетономешалки под фрукты и ягоды

Барнаульцы делятся в соцсетях фотографиями необычных бетономешалок. Смесители этих машин разрисованы так, что кажется: грузовики вращают гигантский ананас, арбуз или клубнику.

Необычные бетономешалки в Барнауле.
Необычные бетономешалки в Барнауле.
vk.com/id368649988

Три бетоносмесителя на базе «КамАЗов» с аэрографиями принадлежат барнаульскому заводу «ЖБИ Сибири». На них доставляют бетон и растворы на стройплощадки.

На предприятии рассказали, что хотели таким образом порадовать горожан. Заказчики тоже довольны: миксеры с ягодами и фруктами поднимают рабочим настроение в начале строительного сезона. Водители этих машин говорят, что повсюду их сопровождают улыбки, в том числе случайных прохожих.

Идею украсить утилитарные машины «сочными» изображениями придумала маркетолог завода Анна Алымова. В жизнь ее воплощали художники Анатолий Капитонов и Виктор Минаев. В планах коллектива пополнить серию бетономешалок-фруктов еще четырьмя экземплярами.

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