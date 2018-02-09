Кто кого: на Чуйском тракте врезались фура с бумагой и КамАЗ с кирпичами

9 февраля на федеральной трассе Р-256 произошло столкновение двух грузовиков. В ДТП попали фура фирмы "Промупак" и грузовик, перевозивший поддоны с кирпичом, сообщает АСТ-54.

ДТП возле Искитима. 9 февраля 2018 года. Фото : vk.com/act54. ДТП возле Искитима. 9 февраля 2018 года. Фото : vk.com/act54. Авария случилась недалеко от Искитима. Из-за ДТП было затруднено движение по Чуйскому тракту в сторону Бердска. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.