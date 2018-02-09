На Алтае женщина на Toyota сбила маленького мальчика.

В Республике Алтай 8 февраля автомобиль Toyota Corolla сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 7:15 в селе Кызыл-Озек. Автомобиль Toyota Corolla под управлением 32-летней женщины наехал на 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мальчика с полученными ушибами и ссадинами увезли в больницу. Госпитализация не потребовалась.
Экспертиза показала, что водитель был трезв.
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