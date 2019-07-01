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Автоновости

Что делать, если сумма компенсации ущерба за ДТП не покрывает ремонт?

В редакцию altapress.ru обратился автовладелец с таким вопросом: «В ДТП с мусоровозом был поврежден мой автомобиль, виновником происшествия был признан водитель мусоровоза, страховая компания возместила мне страховое возмещение в пределах лимита, однако данная выплата не покрыла причиненный ущерб. Могу ли я взыскать оставшуюся сумму ущерба с водителя мусоровоза».

Авто.
Авто.
СС0

На вопрос ответила старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Светлана Овчиникова:

Исходя из содержания ст. 1072 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, что полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

В данном случае ДТП произошло с участием специализированного транспортного средства — мусоровоза, следовательно, водитель, мог являться его собственником, арендатором или управляя им, исполнять трудовые обязанности.

В последнем случае, ответственность возлагается на работодателя, поскольку лицо, управляющее транспортным средством в силу трудовых отношений с собственником транспортного средства не признается владельцем источника повышенной опасности, ответственность в данном случае возлагается на работодателя, в остальных случаях — на водителя.

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