Кубинские таксисты будут ездить на Lada Vesta и Lada Largus

По словам дипломата, речь идет о 320 автомобилях модели Vesta и 24 автомобилях модели Largus. "Кубинские власти планируют использовать их для улучшения службы такси", — сказала она.

Российская компания "АвтоВАЗ" и кубинская Technoimport подписали контракт на покупку автомобилей Lada в августе прошлого года.

Гендиректор Национальной таксомоторной компании Кубы Хорхе Луис Диас отметил качество российских автомобилей, приспособленность к длительной эксплуатации и комфортабельность.

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