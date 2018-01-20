Кубинские таксисты будут ездить на Lada Vesta и Lada Largus

Россия поставила на Кубу 344 автомобиля марки Lada для службы такси. Об этом РИА Новости сообщила второй секретарь посольства России в Гаване Татьяна Тарасова.
По словам дипломата, речь идет о 320 автомобилях модели Vesta и 24 автомобилях модели Largus. "Кубинские власти планируют использовать их для улучшения службы такси", — сказала она.
Российская компания "АвтоВАЗ" и кубинская Technoimport подписали контракт на покупку автомобилей Lada в августе прошлого года.
Гендиректор Национальной таксомоторной компании Кубы Хорхе Луис Диас отметил качество российских автомобилей, приспособленность к длительной эксплуатации и комфортабельность.
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