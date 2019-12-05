В Барнауле Mazda протаранила Lexus и киоск

5 декабря в Барнауле автомобиль Mazda въехал в Lexus и следом врезался в киоск. Помимо этого в городе произошло сразу несколько ДТП, о которых рассказали барнаульцы в соцсетях.

Mazda столкнулась с припаркованным внедорожником и протаранила киоск перед остановкой на ул. 50 лет СССР в районе дома № 4, пишут в группе «Инцидент Барнаул». ДТП обошлось без пострадавших.

Иномарка в Барнауле врезалась в киоск. «Инцидент Барнаул»

Ранее в районе пересечения ул. Малахова и Сухэ-Батора столкнулись несколько автомобилей и временно блокировали движение, отмечают в Barnaul22. Пробка была и на ул. Матросова, где в районе Бехтерева в ДТП попали три машины.

Также автомобилисты сообщают, что после поворота на Новоалтайск в сторону Новосибирска два автомобиля съехали в кювет.