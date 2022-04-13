13 апреля
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Автоновости

Lada Granta без подушек безопасности. «АвтоВАЗ» готовит к выпуску новую спецверсию

Компания «АвтоВАЗ» готовит к выпуску упрощенную модель Lada Granta, пишет «Дром» со ссылкой на источники на заводе.

Lada Granta Sport
Lada Granta Sport
carfactum.ru

Самая доступная вазовская модель будет продаваться без подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP.

Еврокласс

Упрощенные Lada Granta будут соответствовать второму экологическому классу («Евро-2»). Сообщается, что первые товарные спецверсии Granta сойдут с конвейера в июне этого года, хотя изначально предполагалось, что сборка начнется в мае.

В июле «АвтоВАЗ» подготовит классическую Lada Niva Legend, которую упростят аналогичным образом, пишет Газета.ru.

Сборка

Экземпляры Granta, предназначенные для сертификации, уже собраны. На предприятии ожидают официальной подписи под текстом особой версии техрегламента, позволяющей сертифицировать автомобили по упрощенным нормам.

Цена

Ожидается, что новинка станет дешевле обычной Granta. Сейчас рекомендованная розничная цена модели составляет 728 тыс. рублей.

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