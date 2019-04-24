Lada обогнала Porsche: стали известны любимые марки машин российских чиновников

Mercedes-Benz — самая популярная марка у российских чиновников. Это выяснила газета «Ведомости», проанализировав 716 деклараций высшего руководства страны — президента, премьера, министров, депутатов Госдумы, сенаторов, крупных чиновников и т.д.

Немецкий бренд упоминается в их декларациях 176 раз. Чаще всего это седан S500 (26 автомобилей) и внедорожник GL (25).

На втором месте в рейтинге чиновничьих предпочтений Toyota с 135 упоминаниями в декларациях. Больше половины из них приходится на одну модель — Land Cruiser (72 автомобиля). На этом внедорожнике ездят, например, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Третье место занял Lexus — 65 машин. Наиболее распространенной моделью стал кроссовер RX, который пользуется спросом у жен депутатов и сенаторов.

Далее идет BMW (55 авто): основной спрос немецкого бренда пришелся на кроссоверы X5 и X6. На пятом месте оказался Land Rover.

В десятку топ-марок у российской властной элиты попали также Volkswagen (38), Lada (37), Audi (37), Porsche (30) и Nissan (27).