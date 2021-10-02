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Автоновости

Land Rover начала продажу в России по мотивам Джеймса Бонда

В России объявлен старт продаж эксклюзивных автомобилей Land Rover Defender V8 в комплектации Bond, посвященных новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Их стоимость начинается от 10 794 000 рублей, сообщает «Автостат».

Defender V8 Bond Edition
Defender V8 Bond Edition
landrover.ru

Новинка создана на базе внедорожника с 525-сильным 5-литровым компрессорным V8 и перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Defender V8 в версии 90 разгоняется с места до 100 км/ч за 5,2 секунды и развивает максимальную скорость 240 км/ч.

В комплектацию входят 22-дюймовые колесные диски и шильдики Defender 007 на кузове, в салоне — накладки на пороги с надписью Defender 007 и уникальная подсветка околодверного пространства в виде цифр 007.

Авто выпустили ограниченным тиражом в 300 автомобилей. Каждый из них получит уникальную надпись one of 300 и логотип SV Bespoke, выполненные методом лазерной гравировки.

В России Defender V8 Bond Edition в 3-дверной версии будет стоить от 10,7 млн рублей, а 5-дверный — от 10,9 млн рублей, уточнил «Коммерсант».

Land Rover стал одним из центральных действующих лиц фильма «Не время умирать». В новом фильме о Джеймсе Бонде представлены современные и классические модели Land Rover.

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