Лазейку прикрывают: автомобилистам не дадут пить алкоголь после аварий

Нередко бывает, что попавшие в ДТП автомобилисты демонстративно употребляют алкоголь на глазах у сотрудников ГИБДД. В этом случае невозможно доказать, что водитель управлял машиной в нетрезвом виде, а значит нельзя наказать его по самым жестким санкциям. В 2017 году в целом по стране власти зафиксировали 4,8 тыс. таких случаев.

В Госдуме уже заявили, что готовы поддержать МВД.

Ранее в МВД заявили, что водителей за "пьяную езду" нужно сажать в тюрьму на три года. Также сообщалось, что ГИБДД может получить право отправлять автомобили пьяных водителей на штрафстоянку и возвращать их только после уплаты автомобилистами залога в размере максимального штрафа за это нарушение — 30 тысяч рублей.

Справка

Если водитель нарушил ПДД и спровоцировал аварию с пострадавшими, заводится уголовное дело. В ст. 264 уголовного кодекса описаны три случая: нанесен тяжкий вред здоровью (максимальный срок наказания — лишение свободы до двух лет), погиб один человек (лишение свободы — до пяти лет), погибло два или более человек (лишение свободы — до семи лет).

Если же виновник ДТП находился еще и в состоянии опьянения, то срок тюремного заключения может быть судом увеличен еще на два года для каждого из составов (максимально — до девяти лет при нескольких погибших).

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