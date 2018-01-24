Лазейку прикрывают: автомобилистам не дадут пить алкоголь после аварий

МВД предложило внести уголовную ответственность для тех, кто употребляет алкогольные напитки сразу после ДТП. Для этого полицейские предлагают изменить одну из статей уголовного кодекса. Это не даст пьяным виновникам аварий смягчать себе наказание, пишет "Коммерсантъ".
Нередко бывает, что попавшие в ДТП автомобилисты демонстративно употребляют алкоголь на глазах у сотрудников ГИБДД. В этом случае невозможно доказать, что водитель управлял машиной в нетрезвом виде, а значит нельзя наказать его по самым жестким санкциям. В 2017 году в целом по стране власти зафиксировали 4,8 тыс. таких случаев.
В Госдуме уже заявили, что готовы поддержать МВД.
Ранее в МВД заявили, что водителей за "пьяную езду" нужно сажать в тюрьму на три года. Также сообщалось, что ГИБДД может получить право отправлять автомобили пьяных водителей на штрафстоянку и возвращать их только после уплаты автомобилистами залога в размере максимального штрафа за это нарушение — 30 тысяч рублей.
Справка
Если водитель нарушил ПДД и спровоцировал аварию с пострадавшими, заводится уголовное дело. В ст. 264 уголовного кодекса описаны три случая: нанесен тяжкий вред здоровью (максимальный срок наказания — лишение свободы до двух лет), погиб один человек (лишение свободы — до пяти лет), погибло два или более человек (лишение свободы — до семи лет).
Если же виновник ДТП находился еще и в состоянии опьянения, то срок тюремного заключения может быть судом увеличен еще на два года для каждого из составов (максимально — до девяти лет при нескольких погибших).
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